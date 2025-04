Texas registra segunda morte de criança por sarampo

A crise do sarampo no oeste do Texas ceifou a vida de mais uma criança, a segunda morte em um surto que tem devastado a região e infectado dezenas de residentes nos Estados vizinhos.

Tomar a vacina é a melhor forma de se proteger contra o sarampo Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

PUBLICIDADE A criança, uma menina de 8 anos de idade, morreu na madrugada de quinta-feira, 3, de “insuficiência pulmonar por sarampo” em um hospital em Lubbock, Texas, de acordo com registros obtidos pelo The New York Times. Sua morte é a segunda confirmada por sarampo em uma década nos Estados Unidos. O hospital, parte do UMC Health System, disse no domingo que a menina não fora vacinada e não tinha condições de saúde preexistentes.

A primeira morte no surto do oeste do Texas foi de uma criança não vacinada, em fevereiro. Outra pessoa não vacinada morreu no Novo México após testar positivo para sarampo, embora as autoridades ainda não tenham confirmado a doença como causa da morte.

Desde que o surto começou, no fim de janeiro, o oeste do Texas relatou 480 casos de sarampo e 56 hospitalizações. O surto também se espalhou para Estados vizinhos, adoecendo 54 pessoas no Novo México e 10 em Oklahoma.

Se o vírus continuar a se espalhar nesse ritmo, os Estados Unidos correm o risco de perder o status de eliminação do sarampo, uma vitória arduamente conquistada em 2000. Autoridades de saúde pública no oeste do Texas preveem que o surto continuará por um ano.

Logo após a morte da menina de 8 anos, uma figura proeminente na comunidade antivacina culpou a morte no hospital, que ele afirmou ter “gerenciado clinicamente o caso de forma inadequada”.

O Children’s Health Defense, um grupo antivacina que Robert F. Kennedy Jr. ajudou a estabelecer anos antes de se tornar secretário de Saúde, também afirmou que um “erro médico” em um hospital diferente em Lubbock levou à primeira morte por sarampo no Estado.

Essas alegações enfureceram os especialistas, que enfatizaram que a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola é extremamente eficaz na prevenção de infecções por sarampo e suas complicações.

“Esses não são erros médicos”, disse Michael Osterholm, epidemiologista na Universidade de Minnesota e ex-oficial no Departamento de Saúde e Serviços Humanos. “Isso recai diretamente nas costas das vozes antivacina que continuam a espalhar desinformação.”

Kennedy enfrenta severas críticas por seu manejo do surto. Um cético proeminente das vacinas, ele ofereceu suporte moderado à vacinação e enfatizou tratamentos não testados para o sarampo, como óleo de fígado de bacalhau.

De acordo com médicos no Texas, o endosso de Kennedy a tratamentos alternativos contribuiu para que pacientes atrasassem cuidados críticos e ingerissem níveis tóxicos de vitamina A.

“Isso é uma tragédia, uma morte absolutamente desnecessária”, disse Peter Marks, principal regulador de vacinas do País até deixar na semana passada a Food and Drug Administration (FDA, a agência sanitária dos Estados Unidos), em parte devido ao manejo de Kennedy do surto de sarampo. “Até o momento, a resposta federal ao surto de sarampo em andamento tem sido inadequadamente focada em alternativas distrativas e ineficazes para a única prevenção verdadeiramente eficaz — vacina contra sarampo”, ele afirmou. Especialistas também temem que as recentes decisões da administração Trump de desmontar ações internacionais de saúde pública e retirar financiamento de departamentos de saúde locais possibilitem surtos maiores.

No domingo, o senador Bill Cassidy, que é médico e deu um voto crítico ao confirmar Kennedy, incentivou o público nas redes sociais a se vacinar, adicionando que “autoridades de saúde sênior deveriam dizer isso inequivocamente antes de outra criança morrer”.

Ele também pode causar inchaço no cérebro, o que pode deixar problemas permanentes, como cegueira, surdez e deficiência intelectual.

Para cada 1 mil crianças que contraem sarampo, uma ou duas morrerão, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). O vírus também prejudica as defesas imunológicas do corpo, deixando-o vulnerável a outros patógenos.

Este texto foi originalmente publicado no The New York Times. Ele foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.