The Last of Us: ‘fungo zumbi’ da série da HBO é real? Sim e pode ser achado em suplementos de saúde

O apocalipse zumbi retratado na popular série de videogames e na recém-adaptada série da HBO The Last of Us deriva de uma mutação em um tipo de fungo chamado Cordyceps. Surpresa! O Cordyceps existe de verdade e cerca de 600 variações dele podem ser encontradas em todo o mundo, principalmente no Sudeste Asiático.

Surpresa de novo! O Cordyceps provoca sintomas que fazem os insetos parecerem zumbis, um fenômeno que inspirou o criador de The Last of Us, Neil Druckmann, a incluí-lo como a fonte do surto de zumbis de sua história.

Surpresa pela terceira vez! O Cordyceps vem sendo estudado pela comunidade científica há muito tempo e atualmente pode ser encontrado em vários suplementos de saúde.

Agora uma coisa que não deveria ser surpresa: diferentemente do game e da série, o Cordyceps, como o conhecemos hoje, não vai transformar ninguém em zumbi. Mas aqui vai o que você precisa saber sobre The Last of Us e sua representação do fungo.

O que é?

O Cordyceps é um fungo parasita que cresce sobre, dentro e, mais tarde, a partir dos insetos. Diferentes variações de Cordyceps são especializadas em diferentes espécies de insetos. O site do Memorial Sloan Kettering, por exemplo, estuda especificamente uma variedade que cresce nas lagartas das mariposas (insetos icônicos nos jogos The Last of Us). Os esporos de Cordyceps levam os insetos a comportamentos erráticos, aparentemente assumindo o controle de suas mentes e funções motoras e, assim, provocando a comparação com os zumbis.

O Cordyceps por fim mata seu hospedeiro e faz crescer um talo semelhante a uma gavinha a partir do cadáver do infectado, a qual pode levar semanas para se desenvolver por completo. Quando totalmente desenvolvida, a gavinha libera novos esporos de Cordyceps, infectando outros insetos da mesma espécie do hospedeiro nas proximidades.

O fenômeno foi documentado em um episódio do programa Planet Earth, da BBC, que serviu como inspiração para Druckmann em The Last of Us. No game e na série, o fungo sofre mutações para afetar os humanos da mesma forma que ataca os insetos, corrompendo suas mentes e corpos e os deformando de um jeito horrível.

O Cordyceps vai me transformar em zumbi?

Mais uma vez, não. A menos que você seja uma personagem fictícia de The Last of Us ou um inseto. Na verdade, o fungo tem um longo histórico de uso como medicamento e vem sendo utilizado em vários suplementos de saúde, inclusive como ingrediente no smoothie de US$ 200 de Gwyneth Paltrow.

Por que um fungo que transforma insetos em zumbis é usado em suplementos de saúde?

O fungo parece ter alguns benefícios para os seres humanos. O site do Sloan Kettering cita força e resistência aprimoradas, melhor função renal e fortalecimento do sistema imunológico entre os possíveis resultados (observando também que você deve consultar seu médico antes de utilizar qualquer produto que contenha Cordyceps). O fungo também tem sido usado em vários estudos de câncer com o objetivo de retardar o crescimento dos tumores.

Como o fungo se espalha?

O fungo é transportado pelo ar por esporos que pousam e infectam insetos azarados. Na versão do jogo de The Last of Us, é transmitido de forma semelhante, embora mordidas de zumbis infectados também transmitam a infecção.

Mesmo que as infecções fúngicas normalmente não sejam transmitidas por meio de picadas, algumas delas, como a esporotricose, são contraídas depois que um espinho ou agulha de pinheiro empurra esporos para debaixo da pele de uma pessoa. Em um mundo fictício de zumbis errantes, o método de transmissão da mordida não é tão improvável.

Na série da HBO, porém, as mordidas são o único método de transmissão do fungo, excluindo a ameaça de esporos transportados pelo ar. Por quê? Como Druckmann explicou em comentários sobre a série, seus protagonistas no game passam muito tempo vagando por ambientes carregados de esporos com máscaras de gás. As máscaras, é claro, escondiam o rosto e abafavam a voz das personagens para a câmera, então a HBO decidiu abandonar as máscaras e mudar o método de difusão do Cordyceps. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU