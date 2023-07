Thermo Fisher Scientific lança movimento Onco Jornada, que reúne soluções científicas para o câncer

Fundada em 1956, nos Estados Unidos, a Thermo Fisher Scientific é líder mundial no fornecimento de instrumentação cientifica, reagentes e consumíveis, além de serviços de software voltados para diversos segmentos, como o da saúde.

No caso da Oncologia, a empresa oferece uma variedade de soluções inovadoras com tecnologias e ferramentas que auxiliam nas áreas de pesquisas, diagnósticos, monitoramento e tratamento do câncer.

A fim de reunir todas as soluções existentes em relação à Oncologia para clientes e população em geral, a Thermo Fisher Scientific criou uma campanha chamada Onco Jornada.

“Esse movimento foi pensado como um meio de suprir e atender algumas das questões mais urgentes que afetam o avanço das inovações em oncologia”, afirma Vivian Escobar, diretora comercial de Ciências da Vida na Thermo Fisher Scientific.

As premissas que nortearam a criação da Onco Jornada são as seguintes:

TEMPO URGENTE: o câncer é uma doença dinâmica e, desta forma, saber a ação adequada desde a suspeita até o diagnóstico correto e direcionado é essencial. Sendo assim, ter um parque de equipamentos, softwares de análise e reagentes que agilizem o fluxo de trabalho – mantendo os padrões de qualidade necessários – é um fator decisivo para o sucesso da jornada do paciente no combate à doença. Uma das inovações da companhia nesse sentido é o Sistema Genexus, a primeira solução completa e automatizada de sequenciamento de nova geração (NGS). Ele é composto por dois instrumentos, o Sistema de Purificação Genexus e o Sequenciador Integrado Genexus. Esse sistema permite um fluxo de trabalho rápido e automatizado que vai desde a extração dos ácidos nucleicos do corte da biópsia separada pelo patologista até o relatório de análise do sequenciamento com dados de mutações, interpretação clínica e sugestões de conduta/terapias. Todo um processo que, usualmente, demoraria até 15 dias corridos, mas com esse sistema integrado é possível ter resultados em até 24 horas.

AMOSTRAS SÃO PRECIOSAS: a biópsia para investigação de um tumor e possível diagnóstico de câncer é um procedimento clínico invasivo e, a depender da localização dele, esse procedimento pode ser muitas vezes complexo e de demorada recuperação para o paciente. O avanço nas técnicas para coleta de biópsias cada vez menos invasivas, visando mais uma vez ao bem-estar do paciente e recuperação mais rápida possível, faz com que a demanda atual seja por testes moleculares que usem o mínimo possível de amostra proveniente dessa biópsia. Por isso o uso de metodologias abrangentes como o sequenciamento de nova geração tem sido cada vez mais popularizado quando se trata de diagnóstico molecular oncológico.

Vivian Escobar, diretora comercial de Ciências da Vida da Thermo Fisher Scientific, e Nicolas Marchon, diretor de Ciências Genéticas LatAm da Thermo Fisher Scientific Foto: Divulgação Thermo Fisher

MAIS DADOS: a necessidade de trabalhar com amostras cada vez menores vem junto com a necessidade de analisarmos ainda mais marcadores moleculares no mesmo teste. Não é incomum nesse cenário a necessidade de se ter a análise não apenas de mutações específicas em alguns genes, mas também rearranjos de genes e alterações estruturais maiores, sendo todas essas alterações analisadas ao mesmo tempo de forma paralela, dentro de uma mesma amostra pequena proveniente da biópsia.

NOVAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS: embora a oncologia seja um ramo de estudo frequente, ainda existem muitas perguntas não respondidas tanto no aspecto da pesquisa básica a respeito da biologia de diversos tumores quanto nos avanços e aprimoramentos em técnicas e equipamentos para diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com câncer. Para apoiar todo esse avanço necessário, a companhia oferece soluções para entender a doença e todas as suas nuances.

Os quatro P’s da Oncologia de Precisão

Com a mudança da perspectiva da medicina moderna, que passou do foco no tratamento da patologia para o foco no tratamento do paciente de forma integrativa, levando em consideração uma abordagem preventiva, direcionada e com maior participação do paciente, iniciou-se o que denominamos de Medicina Personalizada. Quando abordamos esse conceito na oncologia e nos avanços científicos quanto à biologia da doença e das metodologias de diagnósticos, trazemos para o contexto a Oncologia de Precisão. Os pilares que fundamentam a Oncologia de Precisão são denominados os quatro P’s e a empresa, com todo seu foco científico, tem trabalhado para trazer aos clientes soluções que contribuam na Oncologia de Precisão, dentro desses quatro P’s.

“O primeiro P é o de personalização. É preciso identificar e tratar de maneira direcionada cada pessoa como um caso e integrar esse diagnóstico de ponta a ponta. Já o segundo P é o de preditivo, no sentido de compreender o genoma do paciente para que possamos fazer análises comparativas e antecipar a possibilidade do surgimento da doença antes que ela aconteça. O terceiro P trata da prevenção, de usar as informações preditivas e monitorar esse paciente para diagnosticar precocemente e tratar a doença em seu estágio inicial. Finalmente, o último P é o de participativo. Ele mostra a necessidade de atuar em conjunto com clientes, laboratórios, médicos e pacientes para se ter uma ampla gama de conhecimentos sobre todas as características genéticas do paciente e da doença, com o intuito de tomar as melhores decisões”, explica Nicolas.

Para contribuir com a pesquisa e a rede de saúde no combate ao câncer, com a aplicação prática dos 4 P’s, a empresa oferece soluções conectadas aos principais avanços da Oncologia:

IMUNOTERAPIA

A pesquisa em imunoterapia contra o câncer é uma grande promessa para a compreensão e desenvolvimento de diferentes tratamentos em Oncologia. A possibilidade de estudar como um tumor se desenvolve dentro do corpo de um paciente sem ser combatido pelo sistema imune da pessoa e as formas como esse tumor utiliza para se mascarar das defesas do paciente são uma grande ferramenta para auxiliar o desenvolvimento de novas técnicas e tratamentos, como por exemplo a Imunoterapia. Dentre os avanços da Thermo Fisher para esse setor, destaca-se o Oncomine Comprehensive Assay Plus, um ensaio que proporciona a detecção simultânea de diversos marcadores desse tumor, avaliando a complexidade molecular, denominada de assinatura tumoral. Com essa informação no diagnóstico é possível encaminhar o paciente para tratamentos assertivos com drogas específicas ou com tratamentos, nos quais se ensina ao sistema imune desse paciente como identificar as células tumorais e combatê-las.

TERAPIA CELULAR E GÊNICA

Todos esses avanços no entendimento da biologia dos tumores estão permitindo o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes. Um grande exemplo são as diferentes abordagens de terapia celular e gênica, em que células do próprio paciente podem ser modificadas visando (re)programá-las para combater o tumor-alvo. A Thermo Fisher vem evoluindo constantemente em sua linha de soluções nesse campo, para apoiar o desenvolvimento e adoção desse tipo de terapia. A empresa busca desenvolver e aprimorar tecnologias avançadas em todas as etapas desde o cultivo celular, a modificação e edição gênica, a fabricação de vetores virais, e toda parte de bioprocessamento e caracterização. Uma dessas soluções é o Gibco CTS Rotea Counterflow Centrifugation System, um dos instrumentos da nossa linha de soluções automatizadas, fechadas e escalonáveis para manufatura GMP. Trata-se de um sistema de centrifugação de contrafluxo que pode ser utilizado em ampla gama de aplicações de isolamento e processamento celular, em diferentes tipos de terapia como terapia CAR-T e terapia com células-tronco.

Gibco CTS Rotea: instrumento multifuncional e flexível que pode ser utilizado em uma ampla gama de etapas de processamento celular para diferentes tipos de terapia. Foto: Divulgação Thermo Fisher

BIÓPSIA LÍQUIDA

Dada a evolução na sensibilidade das tecnologias de biologia molecular atuais e a necessidade cada vez maior em se detectar o câncer precocemente e de forma menos invasiva possível, a possibilidade de termos um ensaio capaz de detectar mutações tumorais em um exame de análise clínica, como uma amostra de sangue periférico por exemplo, é atualmente um dos grandes avanços em diagnóstico molecular na Oncologia de Precisão. A empresa oferece soluções completas para biópsia liquida, desde a etapa de preparação da amostra até a análise e interpretação dos dados desse teste. Suas soluções tornam possível a descoberta de mutações características do tumor, com análises a partir de DNA e RNA que saem do tumor e caem na corrente sanguínea. “A biópsia líquida é um procedimento menos invasivo, pois é feito com uma amostra de sangue, onde é possível identificar o material genético do tumor que está circulando no sangue do paciente”, conta Nicolas.

EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO

Para seguir adiante nas inovações, a Thermo Fisher Scientific acredita que é essencial também investir na ampliação do acesso aos estudos de Oncologia Molecular, além da educação e conscientização sobre o câncer. “Isso reforça nosso compromisso com a ciência e a democratização do acesso à tecnologia de ponta”, completa Vivian.

Ion Torrent Genexus: um dos recursos mais inovadores para a Oncologia por possibilitar análises assertivas de amostras pequenas, com fluxos automatizados que emitem resultados em apenas 24h e reduzem esforço humano, gerando relatórios que incluem terapias e testes clínicos. Foto: Divulgação Thermo Fisher

INVESTIMENTOS EM P&D

A missão da Thermo Fisher Scientific é fazer com que seus clientes possam tornar o mundo um lugar mais saudável, mais limpo e mais seguro. Por isso, também atua com protagonismo em pesquisas inovadoras em diversas frentes da ciência, resolvendo desafios analíticos complexos, melhorando ferramentas de diagnósticos dos pacientes e otimizando a produtividade dos laboratórios.

“Temos uma forte atuação na área de Ciências da Vida, na parte de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), onde investimos anualmente US$ 1.5 bilhão. Atuamos também na medicina de precisão e na bioprodução, áreas nas quais desenvolvemos soluções a partir de pesquisas clínicas”, conta Nicolas Marchon, diretor de Ciências Genéticas LatAm na Thermo Fisher Scientific, empresa que possui aproximadamente 7 mil cientistas e engenheiros atuando em inovação e P&D.

Com mais de 125 mil colaboradores globais, a Thermo Fisher Scientific está presente em 51 países. Ela se expandiu por meio de fusões de outras marcas e mantém, atualmente, um portfólio de mais de 1 milhão de produtos/SKU (52% de consumíveis, 19% de instrumentos e 29% de serviços).