‘Tinder’ das pessoas com deficiência: Empresário cria app de namoro após sofrer acidente

Poucos discordam de que uma conversa sincera e tranquila é o melhor jeito de conhecer algum par amoroso. No entanto, quando essa conversa chega carregada de preconceito e prejulgamentos, dificilmente ela pode ter um final feliz. O empresário Ricardo Alonso Jorge sentiu isso na pele.

Depois de um acidente de wakeboard, no qual perdeu parte da locomoção e da fala, sua vida amorosa mudou drasticamente. Por isso, ele decidiu criar um aplicativo especialmente voltado para pessoas com deficiência.

“Quando eu o criei, me senti muito orgulhoso. São várias histórias de amor que eu guardo comigo. Eu ajudo a transformar a vida de pessoas como eu”, diz ele. Hoje, o aplicativo conta com 12.859 pessoas, sendo que 2.547 já encontraram seus pares.

Na época, eu só queria morrer”, conta Ricardo Alonso Jorge. Aos 22 anos, durante uma viagem aos Estados Unidos, ele sofreu uma lesão cerebral que o deixou impossibilitado de andar e falar.

“Eu estava andando de wakeboard e caí muito forte com a cabeça na água. Na hora, só queria aliviar a dor e tomei aspirina, mas depois fui diagnosticado com hematoma subdural agudo”, diz. A pancada levou ao rompimento de vasos sanguíneos cerebrais e ao acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, o que classifica o hematoma.

Durante três anos, ele ficou basicamente na cama, com diversos tratamentos, incluindo fisioterapia e fonoaudiologia para reverter o quadro. “Eu fiquei muito tempo de cama, sem falar nada, sem me mexer. Até tive atelectasia pulmonar (complicação respiratória que impede a passagem de ar, com o colapso dos alvéolos pulmonares) por ficar muito tempo na cama. Era da cama para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para a cadeira de banho”, explica.

Hoje, Jorge já fala com menos dificuldade e até consegue se locomover sozinho, dando passos com a perna direita. Mas o período de tratamento não foi uma desculpa para ele não viver. Estava decidido a casar com a sua namorada desde antes do acidente. “Casei em dezembro de 2012 e nossa filha, Angelina, hoje com 8 anos, nasceu em 2014″, diz. Quatro anos depois, o casamento terminou. E foi aí que ele teve de enfrentar mais um desafio: se relacionar de novo depois de 14 anos, com o adicional das sequelas do acidente.

“Usei um aplicativo de relacionamento e encontrei muita dificuldade por ter deficiência. As pessoas liam o meu perfil, mas não davam match”, conta ele, que sentia estar enfrentando preconceito.

“Ao descobrir que um possível parceiro tem algum tipo de necessidade especial, o usuário acaba se afastando. Diante disso, as pessoas com deficiência evitam o convívio social ou se retraem nas suas relações pessoais, com medo da reação do outro em relação à deficiência física”, afirma.

Ele decidiu, então, criar um aplicativo específico para esse público (nesse nicho). “Comecei um curso de programação de aplicativos e contratei uma empresa especializada no segmento para colocar em prática o projeto”, recorda.

Criação do aplicativo

O aplicativo funciona da mesma forma que os demais do segmento. Você faz o cadastro gratuitamente e dá curtidas em pessoas que estejam de acordo com o perfil que você procura. “Você pode conversar por chat, pode enviar vídeo ou foto, pode colocar o CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde) dela, o histórico médico, tudo”, explica ele.

O nome, Devotee, vem de uma gíria usada para designar indivíduos que são sexualmente atraídos por pessoas com deficiência. “O aplicativo também é aberto a quem não tem nenhum tipo de deficiência, mas está aberto a se relacionar com pessoas que tenham, os famosos devotes”, afirma.

Para o empresário, o aplicativo rompe as barreiras do preconceito. “Pessoas sem deficiência podem querer conhecer pessoas com deficiência e pessoas com deficiência querem conhecer outros também. É por isso que dá certo”, afirma.

Hoje com cerca de 13 mil usuários cadastrados, o Devotee já juntou mais de 2,5 mil casais. “É uma grande alegria quando recebo mensagens de pessoas que encontraram um parceiro pelo aplicativo; me motiva a querer levar a solução ainda mais longe, transformando vidas e contribuindo para inclusão social”, completa.

Ele ainda não encontrou seu par amoroso. Mas seu propósito de vida já está mais do que definido. “Graças ao aplicativo, hoje, não tenho mais vontade de morrer. Quero continuar vivo, quero continuar ajudando os outros.

Como se relacionar com pessoas com deficiência?

Para o empresário, a melhor forma de abordar uma pessoa com deficiência na fase inicial do namoro é com calma e paciência. “Só assim eles vão encontrar a melhor forma e o momento certo de abordar sobre a sua sexualidade e descobrir como a pessoa sente prazer”, diz. “Ter calma, empatia e ouvir o outro são um excelente caminho.”

Para além disso, Ricardo sugere não se referir à pessoa como ‘especial’, ‘portador de necessidades especiais’ ou ‘deficiente. “O termo mais apropriado é pessoa com deficiência”, ensina ele. “Todos somos especiais e a palavra deficiente denota defeito, falta ou inadequação. É importante lembrar que a pessoa não é deficiente, ela tem uma deficiência”, afirma.

