Todos nós temos hemorroidas; veja como evitar que elas causem problemas

THE WASHINGTON POST – Tenho hemorroidas. O que elas são, exatamente? Como posso evitá-las?

Resposta: Todo mundo tem hemorroidas. Elas são uma parte normal do nosso corpo: as hemorroidas são simplesmente almofadas de veias ao longo da parte superior e inferior do canal anal, o pequeno túnel que liga o reto ao ânus. Elas nunca recebem crédito, mas as hemorroidas são os craques desse jogo: as almofadas ajudam a reforçar o canal anal contra vazamentos acidentais. Já se perguntou como seu corpo sabe a diferença entre gás, sólido ou líquido? Os cientistas acham que são essas hemorroidas sensíveis que conseguem detectar quando é seguro só liberar as flatulências. Mas essas veias podem ficar inchadas e o tecido que as mantém no devido lugar pode enfraquecer. É quando isso acontece que notamos nossas hemorroidas – e é aí que as consideramos um problema. Os sintomas muitas vezes incluem coceira, sangramento, dor e sensação de inchaço ou de um caroço desconfortável.

Quando as hemorroidas aparecem, tendem a causar sintomas desconfortáveis, como coceira, sangramento, dor e sensação de inchaço ou de um caroço desconfortável. Foto: NanSan/Adobe Stock

Décadas atrás, os médicos pensavam que a constipação e uma dieta pobre em fibras eram os principais motivos pelos quais as pessoas tinham hemorroidas sintomáticas. Mas anos de estudos não provaram essa hipótese de forma consistente. E uma dieta rica em fibras não reduz consideravelmente o risco de hemorroidas ingurgitadas – embora seja recomendada como tratamento. Meta-análises mostraram que o aumento de fibras pode melhorar os sintomas de hemorroidas, uma vez que você as tenha.

Hoje, pensamos que as hemorroidas sintomáticas podem estar relacionadas com esses fatores – mas é uma relação mais complexa. É mais provável que elas sejam resultado de esforço e fezes duras (o que certamente pode ocorrer com a constipação, embora nem sempre).

Ficar sentado e fazer força por períodos prolongados – o que tende a acontecer enquanto navegamos pelas redes sociais – pode comprometer o tecido de suporte do canal anal. Embora eu ache que os smartphones tenham agravado esse problema, nossos ancestrais pré-TikTok não estavam imunes: um estudo de 1989 publicado na Lancet descobriu que as pessoas com hemorroidas passavam mais tempo lendo no banheiro do que as sem hemorroidas.

É por isso que lembro aos meus pacientes que eles precisam se concentrar em apenas uma coisa quando se sentam – e apenas uma coisa.

Se sua dieta é rica em fibras, mas você ainda está fazendo esforço, converse com um gastroenterologista – talvez haja um problema nos músculos do assoalho pélvico que pode ser melhorado com fisioterapia.

Qual é a maneira mais rápida de curar a hemorroida?

As hemorroidas inchadas geralmente desaparecem sozinhas, em poucos dias. Assim como acontece com um resfriado, o importante é controlar os sintomas e ajudar o corpo durante esse período. Os dados sobre a maioria dos remédios vendidos sem receita médica são, em geral, bastante fracos, por isso evito quaisquer produtos com ingredientes dos quais nunca ouvi falar que prometem uma solução rápida.

Aqui está o que eu digo para meus pacientes fazerem de imediato quando sentem dor de hemorroidas:

Comece a ingerir mais fibra: Suplementos de fibra como a casca de psyllium reduzem pela metade o risco de sangramento hemorroidário. Eles geralmente vêm na forma de pó ou cápsula. Uma dose típica varia de 10 gramas a 30 gramas por dia (em geral dividida entre manhã e noite). Acho que o pó é mais fácil para meus pacientes ajustarem por conta própria: avalie o efeito que uma dose mais baixa tem nas fezes e vá aumentando a partir daí.

Suplementos de fibra como a casca de psyllium reduzem pela metade o risco de sangramento hemorroidário. Eles geralmente vêm na forma de pó ou cápsula. Uma dose típica varia de 10 gramas a 30 gramas por dia (em geral dividida entre manhã e noite). Acho que o pó é mais fácil para meus pacientes ajustarem por conta própria: avalie o efeito que uma dose mais baixa tem nas fezes e vá aumentando a partir daí. Use o bidê: Se você não tiver algo parecido, use lenços umedecidos em vez de papel higiênico. Eles são mais suaves e menos irritantes para a região anal.

Se você não tiver algo parecido, use lenços umedecidos em vez de papel higiênico. Eles são mais suaves e menos irritantes para a região anal. Experimente um creme tópico com hidrocortisona duas vezes ao dia, mas não use por mais de uma semana: esses cremes são vendidos em qualquer farmácia e podem aliviar a coceira. Mas esteroides como a hidrocortisona também podem enfraquecer o frágil tecido ao redor do ânus, por isso devem ser interrompidos após uma semana.

esses cremes são vendidos em qualquer farmácia e podem aliviar a coceira. Mas esteroides como a hidrocortisona também podem enfraquecer o frágil tecido ao redor do ânus, por isso devem ser interrompidos após uma semana. Tome um banho de assento: O banho de assento não é nada sofisticado – é um nome derivado do alemão Sitzbad , que significa um banho no qual você se senta. Você pode comprar uma tigela portátil que se encaixa no assento do vaso sanitário ou simplesmente sentar na banheira por cerca de 10 minutos. A água morna diminui a pressão no canal anal e reduz a inflamação. Digo aos meus pacientes para tentarem fazê-los duas ou três vezes ao dia.

O banho de assento não é nada sofisticado – é um nome derivado do alemão , que significa um banho no qual você se senta. Você pode comprar uma tigela portátil que se encaixa no assento do vaso sanitário ou simplesmente sentar na banheira por cerca de 10 minutos. A água morna diminui a pressão no canal anal e reduz a inflamação. Digo aos meus pacientes para tentarem fazê-los duas ou três vezes ao dia. Ligue para seu médico se você tiver uma hemorroida trombosada: quando as hemorroidas deixam de ser levemente irritantes e se transformam em um anel de fogo ardente, é provável que elas tenham trombosado ou estejam com um coágulo sanguíneo. Embora elas se resolvam por conta própria, um procedimento rápido pode resolver os sintomas rapidamente, se a dor ficar insuportável. Mas é importante agir rápido: após 72 horas, há menos benefícios em intervir. Leia também Pimenta: entenda seu valor para a saúde

Usar celular no banheiro pode causar hemorroidas e dor de barriga; entenda Como posso saber que tipo de hemorroida tenho? Sua hemorroida é interna (originada no canal anal) ou externa (originada no ânus)? As hemorroidas externas costumam ser mais incômodas, especialmente quando você se senta, enquanto as hemorroidas internas geralmente são indolores, mas podem sangrar muito. Às vezes, o tecido que prende as hemorroidas internas pode ficar tão fraco que elas caem para fora do canal anal. Essas hemorroidas prolapsadas podem surgir para dar um oi só durante o esforço da evacuação e, depois, recuar por conta própria. Outras vezes, as pessoas precisam empurrá-las manualmente de volta para dentro do canal.

As hemorroidas algum dia param de voltar?

Depois de ter hemorroidas inchadas, é comum descobrir que elas continuam voltando. Isso depende da continuidade dos fatores de risco (você ainda está tuitando no banheiro?), do tipo de hemorroida e de como você a tratou. Por exemplo, as pessoas que fazem cirurgia para hemorroidas externas trombosadas têm uma probabilidade muito menor de voltarem a ter o problema (cerca de 6%) do que aquelas que não passam por cirurgia (cerca de 25%).

Depois de ter hemorroidas inchadas, é comum descobrir que elas continuam voltando. Isso depende da continuidade dos fatores de risco (você ainda está tuitando no banheiro?), do tipo de hemorroida e de como você a tratou. Por exemplo, as pessoas que fazem cirurgia para hemorroidas externas trombosadas têm uma probabilidade muito menor de voltarem a ter o problema (cerca de 6%) do que aquelas que não passam por cirurgia (cerca de 25%).

Depois que uma hemorroida desaparece, ela deixa uma pequena lembrança do tempo que vocês passaram juntos: um pedaço de tecido chamado pólipo fibroepitelial. Esses pólipos são inofensivos, mas podem ser difíceis de limpar. E inflamam facilmente quando esfregados com papel higiênico ou quando entram em contato com matéria fecal – mais um motivo para você entrar no #timebidê. Quais procedimentos são feitos para tratar hemorroidas? Se suas hemorroidas não melhorarem, converse com seu médico sobre um possível procedimento. Certos aspectos de como intervimos nas hemorroidas não mudaram em mais de dois milênios. O médico grego Hipócrates escreveu um tratado sobre hemorroidas por volta do século 4 a.C. descrevendo formas rudimentares de técnicas cirúrgicas que ainda usamos hoje. Por exemplo, muitas hemorroidas internas prolapsadas reagem bem com uma técnica ambulatorial simples chamada ligadura elástica, que não envolve cirurgia. Se você estiver tomando um anticoagulante, seu médico pode recomendar escleroterapia, um procedimento ambulatorial rápido que consiste na injeção de uma solução química na base da hemorroida que faz com que ela murche. Outras intervenções podem ser mais complexas e exigir anestesia, como a hemorroidectomia para hemorroidas prolapsadas graves. O que quero que meus pacientes saibam É difícil definir um número preciso de quantos americanos sofrem de hemorroidas sintomáticas, mas é provável que pelo menos 10 milhões, a maioria homens e mulheres entre 45 e 65 anos. Alguns estudos observaram que as hemorroidas são mais comuns entre mulheres grávidas e pós-parto, embora não esteja claro se isso se deve a alterações hormonais ou a outros fatores. Durante colonoscopias de acompanhamento de câncer colorretal, gastroenterologistas como eu as encontram em cerca de um em cada três pacientes. Mas tumores, fissuras anais e até abscessos podem imitar sintomas de hemorroidas. Se você estiver com sangramento retal, converse com seu médico. Ele pode fazer um exame físico para garantir um diagnóstico preciso e aconselhar uma colonoscopia para evitar que algo mais preocupante passe despercebido.

Trisha Pasricha é médica e jornalista. Ela é instrutora de medicina na Harvard Medical School. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU