Ultrafarma: clientes reclamam de atrasos; empresa alega passar por mudança na logística

Clientes da rede farmacêutica Ultrafarma vêm sofrendo com atrasos na entrega de medicamentos e dificuldades para se comunicar com a empresa.

PUBLICIDADE Há cerca de um mês, relatos têm sido enviados ao Estadão sobre o assunto. Além disso, diversas reclamações foram publicados no site Reclame Aqui — mais de 400 só nas últimas 24 horas. As redes sociais da empresa também concentram inúmeras queixas. Segundo a Ultrafarma, os atrasos aconteceram em decorrência da instalação de esteiras de separação automática dos produtos.

Uma das clientes afetadas pelo atraso é Vanderleia Pires, de 46 anos. Ela mora em Cabreúva, no interior de São Paulo, e no dia 5 de março comprou remédios de uso contínuo para ela, seu pai e seu filho no site da Ultrafarma. Segundo Vanderleia, a escolha pela empresa foi motivada justamente pelo curto prazo de entrega prometido, de até quatro dias úteis. Mas, até esta segunda-feira, 18, ela diz não ter recebido os produtos ou conseguido qualquer resposta da área responsável, seja pelo site, por e-mail ou telefone. Por isso, a consumidora acabou comprando os itens em outra farmácia.

Eliza Balisa passou por uma situação parecida. Ela fez uma compra no site da Ultrafarma no dia 27 de fevereiro. A previsão de entrega era de dois a três dias úteis. Até o momento, 20 dias depois, Eliza ainda não recebeu os itens. Segundo a consumidora, não há como cancelar o pedido pelo site e ela não conseguiu contato com a empresa. “Tentei pelo chat, pela aba ‘fale conosco’ no site e pelo telefone do SAC, mas sem resposta”, diz.

Clientes da Ultrafarma relatam atrasos na entrega de medicamentos e dificuldades na comunicação com a empresa Foto: Divulgação/ANS

Para Márcio Henrique Luzio, cliente que relatou esperar 15 dias por um pedido com prazo de um a dois dias de entrega, essa dificuldade de comunicação é o mais grave da situação. “Mesmo que existam problemas de logística, isso não justifica a falta de transparência com o consumidor”, disse ao Estadão. Para ele, as vendas da empresa deveriam ser suspensas até que a situação fosse regularizada.

Atualmente, as vendas seguem disponíveis pelo site e por aplicativos da marca. Inclusive, a última publicação da empresa no Instagram, feita no dia 7 de março, incentiva os consumidores a aproveitarem uma oferta de produtos.

Mas a Ultrafarma bloqueou a opção de realizar comentários nas suas três últimas publicações no Instagram. Mesmo assim, ainda é possível ver diversas reclamações de consumidores insatisfeitos com os atrasos em publicações mais antigas.

O que diz a Ultrafarma

Segundo a empresa, os atrasos são resultado de uma mudança logística: a instalação de esteiras de separação automática de produtos. Essa alteração, de acordo com a Ultrafarma, teve como propósito melhorar a experiência do cliente em meio ao processo de reestruturação pelo qual a empresa está passando. Contudo, a novidade vem apresentado instabilidade, o que ocasionou os atrasos e congestionou os canais de atendimento, explicaram, em nota.

Ainda de acordo com a empresa, a situação já está sendo normalizada e a expectativa é que o envio dos pedidos seja feito em menos de dez dias. “A Ultrafarma e o Sr. Sidney Oliveira, presidente fundador da empresa, reforçam suas sinceras desculpas a todos os clientes por essa situação e informam que estão trabalhando incansavelmente para reparar os transtornos causados”.

Vale destacar ainda que, em comunicado publicado no Instagram da empresa no dia 29 de fevereiro, a Ultrafarma disse que estaria à disposição para realizar o cancelamento dos pedidos e indenizar prejuízos que tenham sido causados pelos atrasos.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.