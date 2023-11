Um olhar integral e integrado para o câncer

Dados do Ministério da Saúde estimam que o Brasil terá 704 mil casos de câncer por ano até 2025. E cada tipo de câncer requer um tratamento e cuidados específicos. E é para debater as principais novidades em Oncologia Clínica que especialistas brasileiros e de diversos países estão reunidos no XXIV Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, promovido pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), no Rio de Janeiro, entre os dias 16 e 18 de novembro. A Oncologia Americas, referência do segmento no Brasil, com 12 centros de excelência espalhados pelo País – todos eles capacitados e alinhados às melhores e mais seguras práticas médicas mundiais no combate ao câncer –, marca presença no evento com especialistas em diferentes áreas de atuação.

Com tecnologia de ponta, um corpo clínico de excelência e uma linha de cuidados completa, desde o diagnóstico até o tratamento do câncer, a Oncologia Americas possui duas importantes certificações internacionais: a QOPI ® (Quality Oncology Practice Initiative), concedida pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO - American Society of Clinical Oncology), pela adoção das melhores práticas internacionais no tratamento do câncer, e o selo JCI, da Joint Commission International, o maior órgão certificador do mundo em serviços de saúde, pela excelência em atendimento e segurança dos centros de Oncologia.

“Existem mais de 100 tipos de câncer – e a maioria deles pode ser diagnosticada de forma precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico é feito, maiores as chances de cura e também de melhoria de qualidade de vida de quem enfrenta a doença. E a procura por um centro especializado é fundamental nesse momento”, afirma o Dr. Fernando Meton, diretor de Oncologia da rede Americas.

Continua após a publicidade

E é por meio desse olhar integral, integrado e humanizado que a Oncologia Americas tem colaborado com a jornada de cuidado de milhares de pacientes com câncer, todos os anos, em diferentes regiões do Brasil. A área, marcada pela alta complexidade, recebeu um forte investimento da rede Americas nos últimos anos. Foram cerca de R$ 140 milhões apenas em 2022, com a inauguração de seis unidades ambulatoriais, além do novo salão de infusão de medicamentos antineoplásicos no Instituto Radium em Campinas (SP), que recebeu o equivalente a R$ 30 milhões do montante. Fundada em 1946, a unidade tem uma história de cuidados voltada a pacientes com câncer.

Ainda no interior de São Paulo, a Oncologia Americas conta com outra instituição com uma trajetória de excelência nessa área da Medicina: o Hospital e Maternidade Madre Theodora, que possui uma equipe especializada de oncologistas clínicos e hematologistas e oferece tratamentos oncológicos e imunobiológicos.

Continua após a publicidade

Na capital paulista, a ampliação de serviços voltados para a Oncologia ocorreu recentemente no Hospital Alvorada Moema, na zona sul, com a inauguração do Centro de Infusão, que é voltado também para pacientes oncológicos.

Dentro dessa consolidação regional, o Rio de Janeiro é um importante hub de Oncologia para a rede Americas. Com foco no bem-estar do paciente, o Cancer Center do Complexo Americas, localizado na zona oeste do Rio, que inclui os hospitais Samaritano Barra e Vitória, oferece cuidado de ponta a ponta, indo desde o diagnóstico e passando por todas as modalidades de atendimento – com consultas, infusões de quimioterapia, sessões de radioterapia e cirurgias. Os pacientes no Rio de Janeiro – onde a rede Americas investiu R$ 40 milhões – também podem contar com atendimento especializado e de equipes multidisciplinares na nova unidade do Samaritano Ipanema, na zonal sul, e na Oncologia Americas Tijuca, localizada na zona norte carioca.

No Nordeste, o destaque nessa frente de Oncologia fica com o Hospital Santa Joana Recife, onde foram investidos R$ 6 milhões na primeira fase da unidade oncológica do hospital. Em 2022, a unidade passou a contar com uma estrutura integral no atendimento aos pacientes com câncer ao inaugurar um Cancer Center, tornando-se uma referência na região no tratamento de doenças oncológicas.

Continua após a publicidade

Com 12 centros de excelência no Brasil, Oncologia Americas oferece linha de cuidados completa para pacientes com câncer Foto: Divulgação/Oncologia Americas

O investimento em inovação, aliado a um corpo clínico altamente especializado e a centros de excelência, tem posicionado a Oncologia Americas como uma referência no segmento no Brasil, oferecendo um atendimento assistencial que coloca as pessoas no centro do cuidado, com foco na experiência, no acolhimento e também no melhor desfecho para os pacientes.