Uma técnica simples pode ajudar você a pegar no sono; confira como fazer

Joe Whittington, 47 anos, é médico de emergência há duas décadas, mas ainda acha difícil acalmar sua mente depois de sair do hospital.

A estratégia do sono ajuda a “tirar minha mente desse ciclo e colocá-la em um estado onde finalmente posso descansar”, diz Whittington, que compartilhou a técnica em sua conta no Instagram, que tem mais de 750 mil seguidores.

O “baralho cognitivo” tem sido comentado nas redes sociais há anos, mas será que realmente funciona? Conversamos com especialistas em sono e com o cientista que criou a técnica para saber mais.

Uma técnica chamada barulho cognitivo, desenvolvida por um cientista, viralizou nas redes sociais por ser considerada facilitadora do sono. Foto: kieferpix/Adobe Stock

O que é baralho cognitivo?

O baralho cognitivo é um exercício mental que envolve focar sua mente em palavras sem associação entre si, como uma forma de sinalizar ao cérebro que é hora de dormir. A tarefa deve ser envolvente o suficiente para distrair dos pensamentos que podem estar impedindo o sono, mas não tão interessante a ponto de despertar sua atenção.

Você começa escolhendo uma palavra aleatória — “Plutão”, por exemplo. Depois, pensa em quantas palavras conseguir que comecem com a mesma letra inicial, como: “Pipa, poodle, parque, pêssego”. Quando acabar as palavras com “P”, pode passar para a próxima letra da palavra original, que é “L”, e fazer o mesmo: “Luz, lápis, leopardo, lembrar”. Reserve um segundo para visualizar cada palavra.

Pesquisas sugerem que, quando as pessoas adormecem naturalmente, suas mentes frequentemente são preenchidas com imagens vívidas ou pensamentos distantes, informa Luc P. Beaudoin, cientista cognitivo e professor adjunto da Universidade Simon Fraser, no Canadá, que desenvolveu a técnica do baralho cognitivo. O objetivo é ajudar a mente a imitar esse processo, acrescenta.

“Essas imagens não criam uma narrativa clara e podem ajudar o cérebro a se desligar da resolução de problemas ou de ciclos de preocupação”, esclarece Beaudoin, que comercializa um aplicativo baseado na técnica.

Como surgiu essa ideia?

Beaudoin criou o baralho cognitivo há mais de 15 anos, em parte porque sofria de insônia e queria encontrar uma solução.

Em 2016, ele e seus colegas decidiram estudá-la. Eles recrutaram cerca de 150 estudantes e dividiram-nos em três grupos. Um praticava o baralho cognitivo. O segundo passava 15 minutos no início da noite anotando suas preocupações e possíveis soluções, um método que os psicólogos chamam de preocupação construtiva. O terceiro grupo fazia ambos.

Após cerca de um mês, os pesquisadores descobriram que cada um dos métodos era igualmente eficaz. Mas os participantes que tentaram os dois métodos foram mais propensos a avaliar o baralho cognitivo como mais útil e fácil de usar.

O estudo de Beaudoin, que foi apresentado em 2016 na conferência da Associated Professional Sleep Societies, em Denver, chamou a atenção de um jornalista da Forbes, que escreveu sobre o tema. Logo, o conceito se espalhou amplamente pela internet.

Vale a pena tentar?

Possivelmente.

Não há evidências suficientes para apoiar o uso do baralho cognitivo como tratamento principal para a insônia, afirma Jorge I. Mora, chefe associado de assuntos clínicos da divisão de medicina do sono da Universidade da Pensilvânia.

“Precisamos estudar mais isso para poder afirmar com certeza que, sim, essa técnica deve ser uma ferramenta constante, como a TCC-I”, observa Mora, referindo-se à terapia cognitivo-comportamental para insônia, um tratamento que tem se mostrado eficaz para pessoas que frequentemente têm dificuldades para adormecer ou permanecer dormindo.

Se você tentar o baralho cognitivo e ele não funcionar, deixando você frustrado — ou se, depois de 20 minutos, você não estiver mais sonolento — Shelby recomenda levantar e fazer outra atividade para acalmar a mente.

Ela sugere uma atividade tranquila em um ambiente com pouca luz — como alongamento, colorir ou montar um quebra-cabeça — e voltar para a cama quando sentir sono.

“Eu até leio livros de receitas antigos — eu os coleciono — e marco receitas que quero fazer um dia”, conta Shelby. “Isso ajuda a passar o tempo e serve como um ponto de apoio para a mente agitada.”

