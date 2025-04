Análise | Uso de suplementos vitamínicos por idosos é sempre benéfico? Ou traz riscos? Médico analisa

Existem algumas palavras que são mais do que uma junção de letras. Para mim, por exemplo, a palavra “lantejoula” traz uma sonoridade gostosa de se ouvir. O mesmo vale para “vitamina”, que traz um sentido muito afetivo, já que me lembra da infância na casa da minha avó no interior de São Paulo – todas as tardes, ela me oferecia um leite batido com mamão e banana.

Essa pode ser a razão pela qual, para muita gente, a palavra “vitamina” sempre parece uma coisa boa, afetiva ou preventiva para alguma doença. Essa palavra surge em 1912, como uma combinação de “vita” (vida) e “amine” (aminoácido), e foi proposta por um bioquímico que acreditava que essas substâncias seriam essenciais para a vida humana.

Pois bem, muitas delas desempenham papel fundamental em algumas de nossas funções biológicas, como a B12, cuja deficiência pode levar a quadros de anemia e problemas neurológicos, ou a D, cuja falta pode agravar a perda de cálcio pelo corpo e piorar uma possível osteoporose. Porém, diferente da vitamina que preparamos em casa com uma infinidade de produtos como mamão, maçã, banana e aveia, o produto industrializado que adquirimos em farmácias – em formato de cápsulas e comprimidos – pode ser desnecessário.

Uma vez que a maioria das substâncias excedentes no nosso corpo é eliminada pelos rins, se a pessoa utiliza tais suplementos sem necessidade, preciso alertar: na melhor das hipóteses, é possível que você esteja deixando o seu xixi apenas mais caro!

Suplementos vitamínicos não são necessariamente inofensivos e, por isso, o ideal é consumi-los com orientação de um profissional de saúde Foto: Konstantin Yuganov/Adobe Stock

Mas é preciso ressaltar que o exagero desse uso pode também causar malefícios.

Há comprovação de que, em excesso, alguns fármacos são extremamente prejudiciais, como a própria vitamina D: em doses adequadas, ela ajuda na regulação da saúde do cálcio e dos ossos, mas, em quantidades elevadas, pode culminar com insuficiência renal. Já a suplementação exagerada de cálcio é capaz de gerar gastrite e prisão de ventre.

Quando suplementar

Claro que há indicações evidentes do benefício da suplementação, como em casos em que a dosagem de certos nutrientes está realmente deficiente, na desnutrição ou em outras situações específicas.

O cálcio, que acabei de citar, pode ser necessário em forma de suplemento para pessoas com osteoporose e que não conseguem atingir as doses recomendadas por meio da dieta. Há ainda uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade – uma das principais causas de perda de visão entre pessoas idosas –, que pode ter parte do tratamento relacionado à suplementação de um grupo específico de vitaminas. Já para indivíduos que ingerem grande quantidade de álcool, pode ser necessário repor a vitamina B1, para evitar a ocorrência de condições conhecidas como o beribéri ou a síndrome de Wernicke-Korsakof.

Tirando situações assim, a grande mensagem deve ser de que a melhor vitamina está na feira, e não na farmácia. Uma alimentação balanceada, rica em frutas, legumes e verduras, e com baixa ingestão de gorduras animais, já é melhor do que muitos comprimidos que existem à venda por aí – lembrando que é importante associar essa dieta saudável à prática de exercícios.

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados de rotina, a não ser que um profissional de saúde oriente seu uso ou comprove a deficiência de algum composto após exames de sangue.

Prefiro valorizar o conceito de “vitamina” que me transporta no tempo, que traz afetos e sacia a minha fome. Melhor do que ligar essa palavra àqueles comprimidos – pequenos ou grandes – que, usados indiscriminadamente, fazem mal ou sairão na urina após nosso corpo perceber que são desnecessários.