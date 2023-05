Vacina da gripe: só 25% do público-alvo buscou imunização até agora; saiba quem pode tomar

Pouco mais de um mês após o início da campanha de imunização contra a gripe, 17 milhões de doses foram aplicadas nos brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. A vacinação é voltada a grupos específicos, como idosos e profissionais de saúde. No total, cerca de 82 milhões de pessoas fazem parte dessa parcela da população.

O agente causador da gripe é o vírus influenza, cujas cepas (subtipos) costumam mudar de um ano para o outro. Por isso, é importante se proteger dos vírus que estiverem circulando com mais intensidade. A vacina é composta por vírus inativados, portanto, não é capaz de induzir o desenvolvimento da doença.

Campanha de vacinação contra a gripe já imunizou 17 milhões de pessoas neste ano Foto: Luciano Claudino/Estadão

A gripe pode levar a consequências graves, principalmente na população acima de 60 anos, pois quando envelhecemos, o sistema imune passa por processo natural de enfraquecimento, a imunossenescência. As pessoas com mais de 65 anos representam nove em dez óbitos e 63% das hospitalizações relacionadas à doença.

Nessa parcela da população, a cobertura vacinal ultrapassou 30%. Quase 10 milhões de doses foram aplicadas nesse público. Pessoas com comorbidades também estão no foco da proteção, com aproximadamente 2 milhões de doses aplicadas.

A meta do Ministério da Saúde é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos elegíveis, que contemplam:

Idosos com 60 anos e mais;

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes e puérperas

Povos indígenas;

Trabalhadores da Saúde;

Professores das escolas públicas e privadas;

Pessoas com comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente

Forças de segurança e salvamento;

Forças armadas;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema prisional;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

População privada de liberdade.

Onde tomar?

Em São Paulo, é possível receber o imunizante em todas as unidades básicas de saúde (UBSs). Neste sábado, 6, Dia D da vacinação, esses postos estão abertos das 8h às 17h. Veja onde tomar a vacina.

Na rede particular, as clínicas de todo o País começam a vacinação no final de março. Diferentemente da rede pública, em que é ofertada a versão trivalente, a rede privada oferece a tetravalente. Ela está disponível para a população acima de 6 meses.

Qual a diferença entre a vacina ofertada na rede pública e na rede privada?

Na rede privada: é composta por quatro sorotipos diferentes de Influenza.

A vacina ofertada é quadrivalente que protege contra duas cepas de Influenza B e duas do Influenza A.

Na rede pública: é composta por três sorotipos diferentes de Influenza.

Os imunizantes utilizados no Sistema Único de Saúde (SUS) são trivalentes, produzidos pelo Instituto Butantan e distribuídos para toda a rede pública de saúde.

A composição da vacina muda a cada ano, de acordo com as cepas do vírus que mais circulam no momento, informadas nas orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Para 2023, o imunizante é composto por duas cepas da Influenza A e uma cepa da Influenza B.

Se a pessoa estiver resfriada? Há restrições?

Mesmo se a pessoa estiver resfriada, ela pode tomar a vacina.

O ideal é que a pessoa tome a vacina antes das infecções virais começarem a circular, o que já acontece em alguns Estados. A campanha da rede pública foi antecipada na região Norte do País.

O que impede a pessoa de ser vacinada: apresentar alguma alergia a algum componente da vacina ou ter apresentado reação grave em anos anteriores ao receber a imunização.