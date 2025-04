Vacina da gripe: quem pode tomar no posto? Quanto custa na rede privada? Tire essas e outras dúvidas

Sim. “Levando em consideração que os vírus mutam e que podemos pegar gripe mais de uma vez ao ano, é importante que se faça a vacinação anualmente, de acordo com a atualização das cepas feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS)”, pontua Mônica.

Ela alerta que muitas pessoas costumam deixar a vacinação para o fim do ano — entre setembro e novembro —, quando se preparam para viajar ao hemisfério norte, onde é inverno nesse período.

“A proteção da vacina dura, em média, seis meses. E você não está recebendo um reforço anual, está recebendo a vacina do ano (com as cepas atualizadas). Por isso, quem se imunizou no segundo semestre do ano passado já deve tomar a nova dose agora — não é necessário esperar completar um ano. O ideal é se vacinar antes do aumento da circulação dos vírus, e esse aumento já começou. Não há por que adiar. Não precisa ficar esperando completar um ano”, orienta Mônica.