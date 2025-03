Opinião | Câncer colorretal: alta de casos preocupa, mas fatores de risco são modificáveis; veja quais são

O câncer colorretal, também chamado de câncer de intestino, é uma das formas mais comuns de câncer no mundo, ocupando o segundo lugar em número de casos em homens (atrás do câncer de próstata) e o segundo lugar em número de casos em mulheres (atrás do câncer de mama).

Estima-se para 2025 a ocorrência de mais de 40 mil novos casos de câncer colorretal no Brasil, com aumento importante do número de casos em indivíduos jovens.

Câncer de intestino é silencioso no início. Diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Foto: LIGHTFIELD STUDIOS/Adobe Stock

PUBLICIDADE Quando diagnosticada em fases precoces, essa doença tem altíssimas taxas de cura, fazendo com que a conscientização sobre o câncer de intestino seja assunto da mais alta importância. O acesso de todos à informação de qualidade favorece a prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce – em última instância, salva vidas. Os principais fatores de risco incluem idade avançada, histórico familiar de câncer, dieta rica em gordura e carne processada, sedentarismo, obesidade e tabagismo. Observem que a maioria desses fatores de risco são modificáveis, permitindo que você, caro leitor, reduza hoje o seu risco de câncer de intestino.

Os sintomas podem variar, sendo os mais comuns:

Alteração nos hábitos intestinais

Dor abdominal persistente

Sangramento retal

Perda de peso inexplicada

O aparecimento de sintomas pode marcar uma fase mais avançada da doença, dessa forma, devemos buscar por diagnósticos precoces, antes mesmo de os sintomas se instalarem.

O diagnóstico precoce é fundamental e eleva de forma expressiva as chances de cura. O rastreamento inclui a realização de colonoscopia a partir dos 45 anos, ou antes, caso haja histórico familiar relevante.

O Março Azul Marinho é uma oportunidade de refletirmos sobre a importância dessa doença e quais atitudes práticas podem tomar na prevenção do câncer colorretal. É nosso dever, enquanto profissionais da saúde e sociedade, educar a e agir contra o câncer de intestino.

Se você quer conhecer mais sobre essa doença, o Instituto Vencer o Câncer preparou um livro completo sobre o câncer de intestino, que pode ser baixado gratuitamente.

Não seja um mero expectador. Comprometa-se com sua saúde. A informação é a melhor ferramenta de prevenção. Vamos, juntos, transformar a realidade do câncer colorretal e promover hábitos saudáveis em nossa comunidade.