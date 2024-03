Verão exige cuidados redobrados com saúde íntima da mulher, alerta entidade médica

É no verão que as mulheres mais costumam ter infecções na região íntima, alerta a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). Isso acontece porque o calor e a umidade, típicas do período, facilitam a proliferação de fungos e bactérias na região. Por isso, nessa época, é indicado tomar cuidados extras.

A microbiota vaginal é formada por um conjunto de micro-organismos chamado lactobacilos – bactérias que protegem a região íntima da mulher. Com o calor e a umidade, o equilíbrio da microbiota é abalado e, consequentemente, a vagina fica mais suscetível a infecções. "Nesses casos, surgem as chamadas vaginoses, caracterizadas pelo corrimento acinzentado e com cheiro forte", destaca a ginecologista Ana Katherine, da Comissão de Trato Genital Inferior da Febrasgo. Outro problema comum nesta época do ano é a candidíase. Trata-se de um infecção causada pelo fungo Candida, que se prolifera em ambientes quentes e úmidos — mais frequentes no verão. Nesses casos, de acordo com a especialista, é comum sentir coceira e a região apresentar vermelhidão, além de uma secreção esbranquiçada e sem cheiro.

No verão, as mulheres precisam tomar mais cuidados para prevenir infecções na região íntima, Foto: KMPZZZ/Adobe Stock

Para realizar o diagnóstico de forma adequada, contudo, é indispensável procurar um médico. “O especialista vai realizar exames clínicos e pode pedir exames laboratoriais para identificar a origem da infecção. Só com o diagnístico correto é possível realizar o tratamento necessário. Não adianta tratar um fungo se o problema vem de uma bactéria”, exemplifica a ginecologista.

Há, porém, formas de prevenir esses problemas que atrapalham tanto a vida das mulheres no verão. Confira algumas:

Deixe a região íntima respirar

Especialmente no verão, é importante tomar cuidados para não abafar a região. Para isso, é indicado evitar roupas muito apertadas, trocar a roupa de banho molhada, dormir sem calcinha e preferir calcinhas de algodão.

“Esse tecido é mais respirável do do que o sintético. Por isso, mesmo que a calcinha sintética seja linda, vale a pena optar pela de algodão no dia a dia”, aponta Katherine.

Faça a higiene íntima da forma correta

Trata-se de uma forma de manter o equilíbrio da flora vaginal e, consequentemente, prevenir o surgimento de infecções.

No verão, de acordo com a especialista, é indicado higienizar a região íntima regularmente, de preferência com água fria e com um sabonete suave e hipoalergênico (que evita alergias). Sabonetes íntimos, segundo Katherine, também podem ser utilizados, mas é importante escolher o adequado para o seu momento de vida. Por exemplo: aquele indicado na menopausa normalmente é diferente do usado na idade fértil.