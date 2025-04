Vídeos sobre TDAH no TikTok são frequentemente enganosos, revela novo estudo

No TikTok, a desinformação sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) pode ser difícil de identificar, de acordo com um novo estudo.

PUBLICIDADE A pesquisa, publicada neste mês na revista PLOS One, descobriu que menos de 50% das afirmações feitas em alguns dos vídeos mais populares sobre TDAH no TikTok ofereciam informações compatíveis com os critérios diagnósticos ou as recomendações profissionais de tratamento para o transtorno. Além disso, os pesquisadores descobriram que até mesmo participantes do estudo que já tinham sido diagnosticados com TDAH tiveram dificuldades para discernir quais informações eram mais confiáveis. Cerca de metade dos criadores de conteúdo analisados no estudo usavam a plataforma para vender produtos, como fidget spinners [brinquedos giratórios], ou serviços, como coaching. Nenhum deles era profissional licenciado em saúde mental.

Desinformação sobre TDAH é frequente em vídeos no TikTok, mostra estudo. Foto: beast01/Adobe Stock

A falta de nuance é preocupante, diz Vasileia Karasavva, doutoranda em psicologia clínica na Universidade da Colúmbia Britânica, em Vancouver, e autora principal do estudo. Se os criadores de conteúdo do TikTok falam sobre dificuldades de concentração, ela acrescenta, eles geralmente não mencionam que esse sintoma não é específico do TDAH ou que pode ser uma manifestação de outro transtorno mental, como depressão ou ansiedade.

“A última coisa que queremos fazer é desencorajar as pessoas de expressarem o que estão sentindo, o que estão vivendo e de encontrarem uma comunidade online”, comenta Vasileia. “Ao mesmo tempo, pode acontecer de você se autodiagnosticar com algo que não se aplica a você e, então, não receber a ajuda de que realmente precisa.”

Os resultados de Vasileia ecoam os de um estudo de 2022, que também analisou 100 vídeos populares sobre TDAH no TikTok e descobriu que metade deles era enganoso.

“Os dados são alarmantes”, analisa Stephen P. Hinshaw, professor de psicologia e especialista em TDAH na Universidade da Califórnia, em Berkeley, que não esteve envolvido em nenhum dos estudos. Os temas abordados nos vídeos podem facilmente ressoar com os espectadores, acrescenta, mas “um diagnóstico preciso requer acesso, tempo e dinheiro”.

No estudo de Vasileia, os pesquisadores começaram selecionando os 100 vídeos mais assistidos em um único dia de janeiro de 2023 e pediram a dois psicólogos clínicos licenciados que analisassem cada um deles. Os psicólogos avaliaram se os vídeos retratavam com precisão os sintomas de TDAH em adultos ou adolescentes, conforme descrito na quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), utilizado por profissionais de saúde nos Estados Unidos para diagnosticar e classificar condições de saúde mental.

Se uma afirmação em um vídeo não correspondia ao manual, os psicólogos determinavam se os sintomas mencionados no vídeo eram mais compatíveis com outro tipo de transtorno ou se poderiam ser experiências comuns a qualquer pessoa, incluindo aquelas sem TDAH. Por fim, eles deram notas de 1 a 5 para avaliar se recomendariam o vídeo para ajudar a educar outras pessoas sobre o TDAH.

Uma limitação do estudo foi o fato de não ter contado com um painel maior de especialistas para avaliar os vídeos.

Os pesquisadores também pediram a mais de 840 estudantes universitários que classificassem os vídeos usando a mesma escala dos psicólogos. Os participantes que consumiam conteúdo sobre TDAH no TikTok com mais frequência eram mais propensos do que os outros a recomendar os cinco vídeos mais confiáveis. No entanto, também eram mais propensos a recomendar os cinco vídeos menos confiáveis — independentemente de terem sido diagnosticados com TDAH ou não.

Vasileia afirma que isso pode acontecer porque o algoritmo do TikTok sugere vídeos semelhantes aos que a pessoa já assistiu — e, conforme nos deparamos com as mesmas informações repetidamente, é tentador pensar que “todas essas pessoas não podem estar erradas”.

“No final, você pode acabar acreditando em coisas que não condizem com a ciência”, diz ela.

Notavelmente, os estudantes do estudo também superestimaram em grande escala quantas pessoas realmente têm TDAH.

Por e-mail, o TikTok afirmou que incentiva fortemente as pessoas a buscarem aconselhamento médico profissional caso precisem de apoio e que a plataforma direciona os usuários a recursos confiáveis quando pesquisam sobre TDAH.