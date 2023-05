Viih Tube conta sobre nova fase: ‘Quando a gente é só filha, não tem dimensão do que é ser mãe’

Existe uma filosofia japonesa chamada Wabi Sabi que busca encontrar beleza, mesmo nas imperfeições da vida, aceitando o ciclo natural das coisas. Parece simples, mas em um mundo com tantas performances, competição e filtros, pode ser revolucionário.

A influencer Viih Tube sentiu esse poder na pele ao mostrar todo e qualquer outro sentimento que não é idealizado na gravidez. Sua maternidade foi real, com dores, frustrações, angústias e culpas. E isso criou um espaço para diálogo com outras mães e para a criação de um lugar seguro de maternidade, sem espaço para romantização. “Tem sido um momento muito especial e uma experiência única”, conta ela que prometeu aos seguidores que irá mostrar cada detalhe da nova etapa da vida de forma bem verdadeira.

“Nós, mães, nos deparamos com diversos desafios que eu acho necessário ser compartilhado, porque aprendemos bastante e faz parte da nossa construção e amadurecimento. Cada dia aprendo mais com a Lua e toda essa experiência, mesmo ela tendo só um mês de vida”, diz.

Além de ganhar muito mais seguidores pela coragem de ser verdadeira, foram inúmeros os agradecimentos de amigas e fãs pelos relatos reais. “Recebo diariamente mensagens de pessoas contando sobre as experiências delas, compartilhando dicas. É uma troca muito legal”, afirma.

A influenciadora mostrou tudo, menos o rosto da bebê, algo que ela só foi revelar para o mundo pouco antes de Lua completar um mês de vida. “Tinha medo dos comentários, dos perigos, de verem ela, saberem coisas sobre ela, de tudo. Mas aos poucos fui entendendo as coisas e mostrei ela. Fiquei muito feliz com todo o amor que recebemos”, declara.

Casal busca mostrar a realidade que é criar um bebê Foto: Thalita Castanha

O sonho de ser mãe já existia há alguns anos. Por isso mesmo, quando ele se tornou mais palpável, Vitória fez questão de pesquisar o máximo possível sobre o assunto, sempre ao lado do marido Eliezer. “Eu busquei muita informação durante a gestação para me preparar para cuidar dela ainda aqui na barriga e depois do nascimento. Estudei, li bastante, fiz curso preparatório, conversei com mamães que conheço”, exemplifica ela que aproveita os aprendizados para também informar outras mulheres. “Cada mãe é de um jeito, cada corpo é único e cada filho também, mas acho legal compartilhar esse processo para saberem como foi pra mim.”

Vida de influencer

Mas essa sinceridade toda não é de hoje. Com apenas 11 anos, Viih Tube fez seu primeiro vídeo para internet contato sobre assuntos comuns da adolescência no Youtube. Sua forma honesta e lúdica de se expressar, fez com que ela construísse uma legião de fãs que a amavam exatamente por essa espontaneidade – algo que até hoje é difícil se ver no mundo digital.

“Eu descobri que a maternidade nos torna muito felizes, mas antes nos torna muito fortes”, afirma Vitória Di Felice Moraes, conhecida nas redes como Viih Tube. Mãe de primeira viagem, ela resolveu mostrar as dores e as delícias da maternidade para os seus quase 40 milhões de seguidores. O resultado foi uma verdadeira revolução.

“Decidi compartilhar o lado desafiador da maternidade porque eu senti falta disso durante o meu processo e, mesmo que eu tenha alguns privilégios que poderiam ‘mascarar’ isso, eu não estaria sendo verdadeira comigo e nem com as pessoas que me seguem, se não mostrasse tudo”, conta ela.

Assim, fez com a sua nova fase de vida o que faz de melhor: ser ela mesma, ainda que milhões estejam assistindo. Falou sobre as inseguranças, os medos, as preocupações, as cobranças, os perrengues e até as culpas que carregou e carrega consigo desde o dia que descobriu da gravidez.

Os vídeos sobre as marcas e mudanças em seu corpo, ou ainda os desabafos sobre suas expectativas frustradas de parto e as dificuldades da amamentação criaram um lugar seguro para falar sobre maternidade real. Sem filtros, cortes, ou uma ideia perfeita da maternidade.

“A forma como me sinto mais segura e feliz é sendo verdadeira, mostrando como as coisas são e como tudo acontece na minha vida”, diz ela que usa as redes como um diário de conquistas e acontecimentos pessoais.

O marido, Eliezer, que também tem participação forte nas redes sociais faz questão de mostrar a realidade do seu lado, como pai e parceiro. O objetivo, segundo eles, é parar de romantizar a realidade. “São muitos desafios, são dias difíceis às vezes, mas o amor que a gente sente, realmente é fora da curva. É incondicional”, celebra ela.

Além das transformações pessoais, a maternidade trouxe para Viih um novo olhar para sua mãe. “Eu sempre vi ela como uma pessoa muito forte, mas agora é muito mais. Quando a gente só é filha, não tem dimensão do que é ser mãe. Nosso relacionamento ficou bem mais forte. Ela é minha inspiração, minha amiga, uma parceira mesmo”, conta.