Virada Esportiva: SP oferece mais de 2 mil atividades gratuitas neste fim de semana

Canoagem, salto de tirolesa, corrida noturna, lutas medievais, técnicas de respiração e até passeio de balão. Essas são algumas das mais de 2 mil atividades que os paulistanos poderão fazer gratuitamente durante a Virada Esportiva 2023, marcada para este final de semana, nos dias 28 e 29 de outubro. O evento é promovido pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), e tem o objetivo de incentivar o esporte e o lazer em benefício da saúde física e mental.

Essa é a 16ª edição do evento, que conta com o apoio de clubes esportivos, Sesc, SESI, associações, federações e confederações dos mais diversos esportes, além de empresas do ramo esportivo. Segundo a Prefeitura, foram investidos R$ 22 milhões nesta que é considerada a maior e mais diversificada edição. O grande destaque de 2023 são as arenas temáticas, espalhadas de norte a sul da cidade, que oferecem opções para todos os públicos: de jogos olímpicos à sinuca.

Tirolesa será uma das várias atividades que serão oferecidas gratuitamente em SP na Virada Esportiva de 2023 Foto: Marek/Adobe Stock

Na Arena do Rio Pinheiros, por exemplo, que consiste em uma balsa com quadra esportiva localizada ao lado da ciclovia do Parque Bruno Covas, serão disputados jogos de futsal masculino e feminino, basquete 3x3 masculino, vôlei feminino e handebol masculino e feminino.

Na Arena Pelezão, no Alto da Lapa, será possível participar de um festival de futsal, ginástica, atividades com escoteiros, campeonato de floorball, tênis, caminhadas e corridas orientadas, campeonato de karatê e, claro, futebol de campo.

Para os mais radicais, a sugestão é focar na programação da Arena Radical Leste, em Itaquera, que conta com tirolesa, slackline, bungee jumping e laser combat. Ou ainda a Arena Radical Sul, na Chácara Santana, que terá atrações como escalada modular, pista de skate e eject x, uma espécie de catapulta que lança a pessoa às alturas.

Para quem não tem medo de altura outra opção é a Arena Todos Pelo Centro, na Praça da Sé, que terá passeios de balão às 9h, além de caminhada e pedalada pelo centro histórico no domingo, às 8h30.

Gosta de esportes de areia? Na Arena Praia em SP, em Guarapiranga, serão oferecidas aulas de beach tennis, futevôlei, vôlei de praia, vôlei adaptado, além de passeio de lancha, canoagem, stand up padle e atividades infantis. Uma área de praia com cadeiras e guarda-sóis também estará à disposição para a hora do descanso.

Alguns locais têm serviços pensando em grupos específicos. É o caso do Centro Esportivo Mooca, na zona leste, que garante lazer para os mais velhos com um Baile Anos Dourados (às 18h, nos dois dias), aulas de dança de salão, dominó, truco e sinuca.

Quem tem família grande pode aproveitar as atividades da Arena Família, na Avenida Politécnica, no Butantan. O Parque da Independência, na zona sul, também será palco para muita diversão para pais e filhos, com cama elástica e playground kids, além dos já famosos esportes radicais, incluindo oficina de grafite e slackline. Haverá também atividades inclusivas, com o Espaço de Esportes Adaptados.

Os ‘pais de pets’ podem participar da caminhada “pé e patas” da Arena Histórica Santo Amaro, no Largo 13 de Maio, ou investir nas atividades da Arena Mundo Pet, na Rua Nestor Pestana,147.

Além disso, os CEUs de todas as regiões de São Paulo também oferecem programação esportiva, como futsal, lutas, vôlei, caminhada, capoeira, basquete, ioga, ginástica, natação, hidroginástica, pilates, alongamento e dança. O mesmo acontece com as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), porém, com mais foco no bem-estar, com caminhadas, ioga e meditação.

É possível conferir a programação completa em viradaesportiva.prefeitura.sp.gov.br – dá para filtrar todas as opções por bairro, data ou tipo de esporte.