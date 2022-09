Virada Zen oferece ioga, meditação e seminários gratuitos entre 19 e 25 de setembro

Cozinhar a própria comida todos os dias foi uma das formas que Sandra Sasaki encontrou para fazer uma pausa e aproveitar o dia em meio à rotina. Consultora de marketing, aos 47 anos ela divide os dias entre a casa em São Paulo, capital, e em Bertioga, no litoral. “A rotina é corrida, por isso estou fazendo essa transição de ter mais qualidade de vida e morar na praia”, diz. A Virada Zen chega a São Paulo com esse propósito: trazer um respiro para o dia a dia agitado da cidade. De 19 a 25 de setembro, diferentes espaços da capital serão ocupados por práticas gratuitas de bem-estar e saúde.

O festival volta às ruas neste ano após o período de isolamento social que aumentou em 25% a incidência de problemas de ansiedade e depressão na população mundial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), e termina a uma semana das eleições. “Eu acho que São Paulo merece esse presente, porque as pessoas estão muito estressadas e a gente está às vésperas de uma eleição. O festival vai chegar como um bálsamo, até para as pessoas terem um voto mais consciente”, afirma a idealizadora do evento, Mariana Amaral.

Durante os sete dias, a virada trará atividades práticas como aulas de yoga, meditação, respiração, dança materna e taekwondo. Serão oferecidas ainda palestras e workshops sobre temas como liderança positiva, cultivo da paz, parentalidade e comunicação não violenta. A arte também terá um papel importante na programação, com exposições fotográficas e o Cine Consciência, uma mostra de filmes sobre espiritualidade produzidos no Brasil, na Índia e Itália. “Eu acredito muito na espiritualidade e no bem-estar conectados com a arte. Isso é infalível para as pessoas poderem desestressar”, afirma Mariana.

Sandra Sasaki reservou a semana para se dedicar aos eventos do festival. “Eu dou uma pausa na minha agenda e seleciono atividades que estou com vontade de conhecer, espaços aos quais não fui porque estava sem tempo. É uma semana que tiro para cuidar de mim”, conta. A consultora de marketing participou das duas últimas edições do festival, em 2018 e 2017, e se encantou. “Mesmo que você não conheça ninguém, você se sente superacolhido. Todo mundo está com o mesmo propósito de se autoconhecer.”

Destaques

Entre os destaques da programação está o seminário Comunicação com Alma, da pesquisadora Bárbara Tomiatti Giancola, sobre comunicação não violenta e para a paz. O trabalho dela traz uma discussão sobre a importância de se comunicar de forma empática em tempos de polarização. “O que a gente está observando com relação aos discursos de ódio e essa intolerância com o outro nos mostra que estamos caminhando na contramão. A gente precisa aceitar esse convite de olhar para a paz como uma solução viável”, comenta.

Musicista e pesquisadora de espiritualidade, Elisabet Just vai estrear no festival com uma apresentação musical meditativa chamada Cantos para o Sagrado Feminino. ”É uma maneira de entrar em contato com locais com que não estamos acostumados no dia a dia, relaxar e sair do tempo. Quem vier para as apresentações, vai sair transformado.”

Evento ocorre desde 2016; encerramento será no Parque Ceret

A Virada Zen teve sua primeira edição em 2016, com mais de 1.080 atividades gratuitas em 800 pontos da cidade. Desde 2010, o festival fazia parte da Virada Sustentável, maior evento de sustentabilidade do País, mas Mariana decidiu que o evento precisava de uma versão própria. “O importante é a gente mostrar que existem formas divertidas de se tratar bem e se conectar com o nosso bem-estar e a nossa saúde mental.”

A programação, com o calendário dos eventos e locais das atividades está disponível no site viradazen.com.br. A programação é gratuita e aberta a todos. Para participar de alguns eventos, entretanto, é preciso se inscrever pelo site.

Programação