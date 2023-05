Você pratica o autocuidado? Entenda por que isso é importante e veja maneiras de fazer

O autocuidado é uma forma conhecida e poderosa de combater o estresse – um sabotador do bem-estar que pode afetar o sistema imunológico do corpo e aumentar a ansiedade. Para muitas pessoas, porém, as estratégias recomendadas de autocuidado, como dormir o suficiente, fazer exercícios e meditar, podem parecer inatingíveis por motivos financeiros, de tempo ou de saúde.

“O autocuidado não é acessível a uma grande parte da população”, diz Pooja Lakshmin, psiquiatra e autora de Real Self-Care: A Transformative Program for Redefining Wellness (Crystals, Cleanses, and Bubble Baths Not Included) – algo como Autocuidado real: um programa transformador para redefinir o bem-estar (cristais, produtos de limpeza e banhos de espuma não incluídos). “Não podemos pensar em sair de uma semana de trabalho de 40 horas sem ajuda para cuidar das crianças ou entrar numa academia se exceder nosso orçamento.”

Uma solução, diz ela, é adaptar nossa relação com o autocuidado. “O verdadeiro autocuidado não é algo que fazemos – é uma maneira de ser”, diz Pooja. Cuidar de nós mesmos não é uma lista de verificação que inclui aulas de ioga e sucos para limpar o organismo. “É identificar suas escolhas e tomar decisões alinhadas com seus valores”, diz Pooja. Essa abordagem também torna o autocuidado mais acessível.

Aqui estão algumas dicas que ofereço aos meus pacientes para que o autocuidado funcione para eles.

“O verdadeiro autocuidado não é algo que fazemos – é uma maneira de ser”, diz psiquiatra. Foto: Madison Lavern/Unsplash

Enfrente as barreiras emocionais ao autocuidado

Desafios como menos apoio social, eventos de vida estressantes e normas culturais podem dificultar o autocuidado.

“O condicionamento cultural lança uma luz negativa sobre o autocuidado, fazendo-o parecer egoísta”, diz Chase Cassine, psicoterapeuta de Nova Orleans.

“Ver suas escolhas como egoístas ou altruístas é chamado de ‘pensamento tudo ou nada’”, diz Joel Minden, psicólogo clínico em Chico, Califórnia. Essa é uma armadilha de pensamento que muitos de nós ocasionalmente adotamos, mas dar muita importância a ela tem um custo. “Sentimo-nos culpados por priorizar nossas necessidades”, diz ele, e o autocuidado é colocado em segundo plano.

Para superar essa barreira de condicionamento cultural, pergunte a si mesmo: “Que sentimento está atrapalhando meu autocuidado?” Isso o ajudará a identificar o que o está impedindo, o que, segundo pesquisas, pode ajudar a aliviar a angústia.

Ao reconhecer sua culpa, vergonha ou qualquer outro sentimento desconfortável relacionado ao autocuidado, você está demonstrando empatia por si mesmo. E esse ato gentil o ajudará a enfrentar o estresse com maior resiliência, segundo pesquisas.

Alinhe o autocuidado com suas necessidades emocionais

Identificar suas necessidades ajuda a abordar o autocuidado de forma proativa, diz Minden.

Lisa Olivera se identifica. A mãe ocupada, psicoterapeuta e autora de Already Enough: A Path to Self-Acceptance, algo como Já chega: um caminho para a autoaceitação, faz um esforço diário para cuidar de si mesma.

Mas antes de preparar uma xícara de chá ou sair para uma caminhada, Lisa faz uma pausa para refletir sobre si mesma. “Quando eu me encontro comigo mesma, consigo identificar meu próximo passo”, diz ela. Por exemplo, quando se sente deprimida, Lisa sabe que precisa de carinho. “Quando estou triste, leio um bom livro ou ligo para um amigo”, diz ela.

“O autocuidado é mais eficaz quando ‘conversa com o momento em que estamos’”, diz Lisa. Dessa forma, a prática funciona melhor quando está em sintonia com suas necessidades emocionais. Para ter uma noção do que você precisa, comece substituindo julgamentos e as afirmações “de que você precisa” por “eu deveria me exercitar”, fazendo uma autorreflexão.

Faça a si mesmo perguntas abertas, como: “Há algo que eu possa fazer hoje que tornará minha vida 5% menos estressante?” e “Com base em como estou me sentindo, como posso cuidar de mim mesmo agora?”, diz Lisa.

Ancorar sua pergunta no momento o ajuda a identificar as próximas etapas tangíveis. Por exemplo, se estiver sobrecarregado, você pode trocar os planos sociais por uma caminhada ao ar livre. Ou, se estiver se sentindo solitário, tirar alguns minutos para enviar uma mensagem a um amigo pode ajudar.

Considere um “microintervalo”

Quando você tem pouco tempo, pequenas pausas chamadas “microintervalos” podem tornar o autocuidado mais viável. Essas pausas, feitas ao longo do dia, podem durar de 3 a 10 minutos, diz Patricia Albulescu, pesquisadora de Psicologia da West University of Timisoara, na Romênia.

Em um estudo, Patricia e seus colegas descobriram que as pequenas pausas ajudavam as pessoas a controlar o estresse e a ansiedade, o que melhorava seu bem-estar. “Olhar pela janela por alguns minutos ou assistir a um vídeo engraçado on-line são exemplos de microintervalos”, diz ela. Essas pequenas pausas restauram a energia, ajudando você a se sentir mais descansado e relaxado.

Como psicoterapeuta, o dia de trabalho de Cassine é dividido em intervalos de 50 minutos, o que deixa pouco tempo para pausas mais longas. Para se recuperar, ele faz várias pequenas pausas ao longo do dia. “Envio mensagens de texto para amigos em um bate-papo em grupo ou saio para tomar ar fresco, o que permite que minha mente se concentre novamente”, diz.

Passar um tempo ao ar livre libera a “restauração da atenção”, o que refresca a mente. Embora o tempo ao ar livre seja uma forma de nutrir o bem-estar, Patricia diz que os microintervalos podem ser qualquer atividade pequena que cultive significado e prazer.

Encontre um companheiro de autocuidado

As conexões sociais, especialmente quando estamos estressados, podem evitar a depressão e aumentar a autoestima. Sentir-se amado também o ajuda a se sentir fortalecido, o que pode fazer com que a mudança pareça mais viável.

Para promover maior apoio, considere a possibilidade de recrutar um “companheiro de autocuidado”. Com essa pessoa, decidam como vocês podem ajudar um ao outro e estabeleçam horários regulares para se encontrarem. Por exemplo, vocês dois podem oferecer palavras de incentivo, dividir as tarefas de cuidar das crianças ou ter um encontro semanal para tomar um café.

Com os amigos, apenas ouvir, brincar ou fazer elogios um ao outro podem aumentar a felicidade e diminuir o estresse, segundo pesquisas. As ações não precisam ser grandiosas para fazer a diferença.

“Em última análise, o verdadeiro autocuidado é um movimento coletivo”, diz Pooja.

*Juli Fraga, PsyD, é psicóloga com consultório particular em São Francisco.