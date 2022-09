Você sente os seus olhos secos ao longo do dia? Saiba o que fazer para melhorar a situação

No Pergunte ao Especialista desta semana falamos sobre olhos secos. Se você também tiver alguma dúvida sobre saúde, psicologia, bem-estar, exercício físico ou nutrição, escreva para ana.lourenco@estadao.com ou envie uma DM para o nosso Instagram.

Sinto meus olhos secos, mesmo depois de aplicar colírio. O que devo fazer? Rita Penteado

Responde Daniel Matushita, oftalmologista

A queixa de que o olho está mais seco é bastante comum, não importa a faixa etária. Pessoas sem nenhum problema nos olhos podem sentir isso quando passam muito tempo diante das telas, em locais com ar de má qualidade e períodos prolongados em ambientes com ar condicionado.

A sensação é agravada para quem sofre com a falta de lágrimas, que pode estar associada à artrite reumatoide. Pacientes com blefarite, uma inflamação nas pálpebras, apresentam lágrimas de má qualidade, que também provocam a secura dos olhos.

Em todos os casos, aumentar a frequência de utilização do colírio em dias mais secos, locais com o ar mais poluído, após o uso prolongado de telas ou sob ar condicionado pode ajudar.

Usar colírios de melhor qualidade também ajuda. As opções com nafazolina já não são mais tão recomendadas. Além disso, é melhor procurar por aqueles que não têm conservantes.

O uso de colírios de melhor qualidade pode ajudar com os olhos secos

Se os colírios não estiverem funcionando, outra dica é incluir a higiene palpebral na sua rotina: limpe as pálpebras pela manhã e à noite com um xampu neutro. Esse processo também pode ser feito com soluções especiais para a higiene da pálpebra, encontradas em farmácias.

Em situações mais graves, pode ser necessário utilizar pomadas com antibióticos e corticoides, sempre a partir de recomendação médica.