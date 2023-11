Wegovy reduz risco de morte em 18%, mostram estudos; redução do risco de infarto é de 28%

Novos dados dos estudos com o medicamento para obesidade Wegovy, que funciona à base de semaglutida (apresentado em 2,4 mg) – mesmo princípio ativo do do Ozempic, utilizado para tratamento de diabetes –, demonstraram que o risco de morte de pacientes obesos em tratamento com o remédio é 18% menor que o daqueles que não fazem o tratamento. O risco de ataques cardíacos, principal causa de morte no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cai cerca de 28% com o uso.

Os resultados foram anunciados pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk neste sábado, 11, em um congresso da American Heart Association (Associação Norte-americana do Coração) e publicados no New England Journal of Medicine.

Em entrevista ao Financial Times, o vice-presidente executivo de desenvolvimento da Novo Nordisk, Martin Holst Lange, disse que eles demonstram que o medicamento é “incrivelmente poderoso” no combate ao risco cardiovascular, confirmando as expectativas positivas de especialistas.

Medicamento Wegovy vem em formato de caneta. Farmacêutica responsável é a Novo Nordisk, da Dinamarca. Foto: Victoria Klesty/REUTERS

Em agosto, as pesquisas já tinham indicado um índice de 20% de diminuição do risco de eventos cardíacos. Agora, a expectativa da empresa farmacêutica é de que os novos dados convençam mais sistemas de saúde e seguradoras a pagar pelo tratamento, visto o ganho em qualidade de vida para os pacientes e a redução dos custos no longo prazo. O tratamento com o Wegovy tem um preço tabelado nos Estados Unidos de mais de 1,3 mil dólares por mês, o que é considerado alto.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o medicamento para o tratamento para sobrepeso e obesidade em adultos e, em setembro, liberou o medicamento para crianças e adolescentes a partir de 12 anos. A previsão é de que o medicamento seja disponibilizado aos pacientes brasileiros em 2024. Enquanto isso, o Ozempic, que é aprovado no País para diabetes, tem sido prescrito off-label para obesidade.

O preço máximo do Wegovy no Brasil, de acordo com a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), será de R$ 2.484, nas doses mais altas, a depender do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de cada Estado. Em São Paulo, por exemplo, essa versão pode custar até R$ 2.383,43.

O remédio funciona à base do princípio ativo semaglutida (apresentado em 2,4 mg), que age como se fosse o GLP-1, um hormônio que sinaliza ao cérebro a sensação de saciedade. A compra dependerá de prescrição médica e a aplicação subcutânea ocorre uma vez por semana. Os resultados dependem também do comprometimento do paciente em aderir a outros comportamentos, como redução no consumo de calorias e prática de exercício físico.