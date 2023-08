Wegovy: remédio para perda de peso reduz risco de ataque cardíaco em pessoas com obesidade

THE WASHINGTON POST – O medicamento para perda de peso Wegovy reduziu o risco de derrames, ataques cardíacos e outros problemas cardiovasculares em 20% entre pessoas com sobrepeso e histórico de doença cardíaca, disse sua fabricante, resultados que podem aumentar a demanda.

O resultado melhor do que o esperado foi anunciado pela gigante farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk em um comunicado à imprensa. Especialistas disseram que os resultados do teste, chamado Select, demonstram que uma nova safra de medicamentos comumente usados para perda de peso, como o Wegovy, pode fornecer importantes benefícios à saúde, não apenas estéticos. A obesidade deve ser tratada como uma doença grave devido à sua contribuição para outros problemas, como doenças cardíacas, disseram os especialistas.

O novo estudo é importante porque pode mudar as percepções sobre o Wegovy e drogas similares, disse Andres J. Acosta, professor assistente de medicina e consultor em gastroenterologia e hepatologia na Mayo Clinic. Anteriormente, os medicamentos se destacavam por suas propriedades estéticas.

“É uma nova era”, disse Acosta. “É importante porque, se você perder peso, seu risco de morrer vai se reduzir”.

Os dados do estudo tão aguardado não foram publicados. Os resultados divulgados na terça-feira, dia 8, foram resumidos, e a empresa disse que divulgaria resultados detalhados em uma conferência ainda este ano.

Steven Nissen, cardiologista da Cleveland Clinic, observou que, embora o anúncio de terça-feira seja promissor, ele quer ver os resultados completos.

“Temos de ser cautelosos até realmente vermos a publicação revisada por pares”, disse Nissen, que está liderando um estudo semelhante envolvendo o Mounjaro, da Eli Lilly, outro medicamento para diabetes comumente usado para perda de peso. “Ainda não posso chamar isso de resultado de grande sucesso porque não vimos a publicação”.

O estudo de cinco anos sobre o Wegovy envolveu mais de 17.600 pacientes com pelo menos 45 anos de idade, com sobrepeso ou obesidade e histórico de doença cardíaca. O estudo comparou os efeitos de uma injeção semanal de 2,4 miligramas da droga com um placebo, juntamente com o tratamento padrão para prevenção de problemas cardíacos graves.

O Wegovy, também conhecido genericamente como semaglutida, imita um hormônio produzido naturalmente – o peptídeo-1, semelhante ao glucagon – que aumenta a produção de insulina, suprime o apetite e retarda o esvaziamento do estômago, criando uma sensação de saciedade mesmo quando os pacientes comem menos. Um estudo anterior mostrou que outra droga à base de semaglutida, o Ozempic, reduziu o risco de problemas cardíacos em pacientes com diabetes com alto risco de complicações cardiovasculares. O estudo Select foi o primeiro grande estudo de semaglutida em pessoas obesas, mas que não têm diabetes.

O Ozempic é aprovado pela FDA, a agência sanitária americana, para o tratamento de diabetes tipo 2, embora os médicos geralmente o prescrevam para perda de peso.

O Mounjaro, que também é chamado de tirzepatide, imita o GLP-1, mas também tem como alvo um segundo hormônio intimamente relacionado chamado GIP, que também estimula a produção de insulina. A Lilly está buscando a aprovação da FDA para comercializar o Mounjaro para controlar a perda de peso e o diabetes.

Os resultados devem impulsionar os resultados da Novo Nordisk e podem iluminar as perspectivas para os fabricantes de medicamentos similares, de acordo com analistas do setor. Os resultados estão “próximos do melhor cenário para o Select e devem aumentar o impulso do mercado de Wegovy e da obesidade”, disseram analistas da TD Cowen em nota.

Martin Holst Lange, vice-presidente executivo de desenvolvimento da Novo Nordisk, chamou o teste Select de “estudo de referência” no comunicado da empresa.

“As pessoas que vivem com obesidade têm um risco aumentado de doença cardiovascular, mas até o momento não há medicamentos aprovados para controle de peso que comprovadamente ofereçam controle de peso eficaz e reduzam o risco de ataque cardíaco, derrame ou morte cardiovascular”, disse Lange, acrescentando que as novas informações “têm o potencial de mudar a forma como a obesidade é vista e tratada”.

A empresa disse que buscará permissão dos reguladores dos Estados Unidos e da Europa para adicionar os benefícios cardiovasculares ao rótulo do medicamento. Isso permitiria à fabricante promover o medicamento para esse uso.

Wegovy é disponibilizado em forma de "caneta". A aplicação é subcutânea, como uma injeção. Foto: Jim Vondruska/ REUTERS

A Novo Nordisk disse que a droga parece ser segura e bem tolerada, de acordo com testes anteriores. Mas, à medida que mais pessoas recorrem a medicamentos de sucesso para diabetes e obesidade, algumas estão experimentando efeitos colaterais desconfortáveis e às vezes dolorosos, juntamente com os benefícios da redução do desejo por comida e da perda substancial de peso.

Os médicos dizem que o estudo pode alterar drasticamente a forma como as seguradoras de saúde cobrem os medicamentos.

Por sua vez, a ampla cobertura dos medicamentos – mesmo com preços altos – pode levar a custos de saúde mais baixos, com os hospitais tratando menos pacientes que sofrem ataques cardíacos e derrames, disse Angela Fitch, médica de obesidade da Escola de Medicina de Harvard e presidente da Associação de Medicina da Obesidade.

“Negar acesso ao tratamento para prevenir eventos cardiovasculares é diferente de negar acesso a drogas para perda de peso”. Ela acrescentou: “É um dia para ser lembrado. É realmente um momento crucial no tratamento da obesidade”./ TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU