Xixi após o sexo evita gravidez? Vídeo com recomendação viraliza; especialista comenta

De acordo com o ginecologista e coordenador do Centro Especializado em Endometriose do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Rogério Felizi, não existe nenhuma base científica que comprove que urinar após o sexo possa evitar a gravidez. Essa ideia vem de uma noção equivocada de que a urina poderia “empurrar” os espermatozoides para fora do corpo. Porém, o sistema urinário e o reprodutivo são separados — ou seja, são vias independentes que não se influenciam diretamente. “Após a ejaculação, o esperma é depositado na vagina, e os espermatozoides já estão aptos a seguir para o útero, independentemente de a pessoa urinar ou não”, destaca o médico.

O ginecologista e obstetra Marcelo Nunes, coordenador médico da Maternidade São Luiz Star, da Rede D’Or, explica que o sistema urinário é formado por rins, ureteres, bexiga e uretra, sendo que a urina é transportada dos rins até a bexiga por meio dos ureteres e, quando eliminada, sai pelo canal da uretra. Já o sistema reprodutor feminino — conjunto de órgãos responsáveis pela reprodução e pelo ciclo menstrual — é composto por útero, trompas, ovários e vagina. “Ou seja, não há nenhuma base anatômica nem fisiológica”, ressalta Nunes.