Incêndios no interior de SP: Aeroporto de Goiânia cancela 26 voos por causa da fumaça

O Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, cancelou 26 voos neste domingo, 25, por conta das baixas condições de visibilidade do ar provocadas pelas fumaças de incêndios do interior de São Paulo que avançaram sobre o Centro-Oeste do País. De acordo com a CCR Aeroportos, empresa que administra o aeroporto da capital goiana, 13 chegadas e 13 partidas foram afetadas.

Neste domingo, 25, Brasília, amanheceu coberta por fumaça proveniente de queimadas em outras regiões. O mesmo fenômeno foi registrado em outras capitais do Centro-Oeste, como Goiânia, e do Sudeste, como Belo Horizonte.

Governo de SP determina instauração de gabinete de crise para incêndios. Na foto, incêndio na região de Sertãozinho, sentido Ribeirão Preto, interior paulista. Foto: CBM-SP - 24/08/2024

PUBLICIDADE De acordo com o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF), que analisou imagens de satélite, a densa fumaça, que encobriu prédios oficiais como o do Congresso Nacional, é intensificada pelas queimadas que ocorrem no Estado de São Paulo, trazida por ventos favoráveis. A CCR informou que às 21h45 as condições de visibilidade já eram melhores. Mesmo assim, no painel de voos disponível no site da empresa, as viagens entre às 23h deste domingo, e início da manhã desta segunda-feira, 26, ainda constavam como canceladas.

Entre as partidas, os voos afetados eram os com destino para Congonhas, em São Paulo, às 5h20, e para Brasília, no Distrito Federal, às 6h20, E entre as chegadas, estavam como cancelados os deslocamentos que partiriam, também, de Congonhas e Brasília. Todos os quatro voos fariam parte das operações da companhia aérea Latam.

Em nota, a Gol informou que nove voos da companhia aérea, com origem e chegada ao aeroporto de Goiânia, foram cancelados “devido às condições meteorológicas adversas deste domingo” causadas pela nuvem de fumaça. Um voo foi alternado, informou a empresa, que justificou o cancelamento por medidas de segurança.

Fumaça de incêndios de São Paulo fizeram aeroporto de Goiânia cancelar 26 voos neste domingo. Foto: CCR Aeroportos/Reprodução

“Todos os clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da ANAC, com reacomodação em voos de linha e reforço da GOL previstos para segunda-feira (26). A companhia reforça que as ações em relação aos voos foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Gol”.

Também em nota, a Latam informou que, por conta de restrições no aeroporto de Goiânia causadas pela fumaça “alguns de seus voos de/para essa localidade foram alternados ou sofreram cancelamentos neste domingo (25/8)”. A companhia disse que o motivo do cancelamento foi um fato que aconteceu “totalmente alheio” ao controle da empresa.

“A Latam orienta os passageiros com partida ou chegada a essa cidade a consultarem o status de seu voo na seção ‘Minhas Viagens’, em latam.com, antes de se dirigirem ao aeroporto de origem. Por fim, a companhia ofereceu assistência aos passageiros afetados e reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos”, acrescentou a companhia.

Procurada, a Azul Linhas Aéreas não deu retorno até a publicação do texto.