Alemanha promete doar R$ 1,1 bilhão para ações ambientais nos cem primeiros dias do governo Lula

BRASÍLIA - O governo alemão anunciou nesta segunda-feira, 30, um pacote de medidas que poderão ser implementadas nos primeiros cem dias do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no valor de cerca de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão), para ações na área ambiental e também para os povos indígenas, incluindo os Yanomami. A cifra foi anunciada em entrevista coletiva conjunta entre a ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, e ministra da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulze.

Alemanha e Noruega são os principais doadores do Fundo Amazônia, programa de proteção florestal que foi paralisado durante a gestão Jair Bolsonaro (PL) e agora é retomado no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mais de R$ 3 bilhões ficaram parados, desde 2019, por conflitos entre os países europeus e a gestão anterior.

Leia também Indígena Yanomami morre em hospital de Roraima; dois filhos estão internados com desnutrição grave

Para agora, a Alemanha vai colocar à disposição 31 milhões de euros (R$ 171 milhões) de empréstimos entre o KfW, o BNDES alemão, e o Ministério do Meio Ambiente. Este valor será destinado aos Estados da Amazônia para ações para maior proteção florestal.

Há previsão também de 80 milhões de euros (R$ 443 milhões), por meio de crédito com juros mais baixos para o Banco do Brasil, por meio do KfW. Estes recursos serão destinados a agricultores para que possam reflorestar suas terras. O apoio a um fundo garantidor de eficiência energética para pequenas e médias empresas, no valor de 29,5 milhões de euros (R$ 163 milhões) ao BNDES, também está previsto. A quantia deve ser empregada para investimentos privados em eficiência energética.

Faz parte dos pouco mais de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) um projeto de consultoria para fomento de energias renováveis na indústria e no setor de transportes. O objetivo é auxiliar na descarbonização dessas áreas, no valor de 5,37 milhões de euros (R$ 29,7 milhões) para a consultoria a ser prestada pela GIZ com o MMA. Estão previstos ainda 13,1 milhões de euros (R$ 72,6 milhões) de empréstimo do KfW para apoio de pequenos agricultores em ações de reflorestamento.

A cifra foi anunciada durante entrevista coletiva conjunta entre a ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, e ministra Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulze Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Por fim, há cerca de 9 milhões de euros (R$ 49,9 milhões) que serão voltados a cadeias de abastecimento sustentáveis. Neste caso, são dois projetos da GIZ com o Ministério da Agricultura e também uma contribuição multilateral ao IFAD. Do total, já tinham sido anunciados 35 milhões de euros (R$ 194 milhões) para o Fundo Amazônia. O Fundo é um projeto de referência para a política florestal brasileira, também por meio de financiamento do KfW.

Confiamos na ministra Marina e no presidente Lula para que o Brasil tenha condições de diminuir o desmatamento e apresentar projetos sustentáveis Ministra Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulze

“Agradeço muito esta parceria histórica”, comemorou Marina. De acordo com ela, os recursos também poderão ser destinados ao Ministério dos Povos Indígenas e para outros projetos que estão sendo prospectados. “Sobretudo vão para ações diretas ao combate ao desmatamento, queimadas e, principalmente, projetos para termos alternativas, como a agricultura sustentável. O Brasil não pode ser penalizado pelos que fazem errado”, afirmou.

Marina admitiu que o Brasil está em um momento difícil, com aumento do desmatamento e de queimadas. “É um quadro terrível o que está assolando os indígenas. Temos a possibilidade de reverter a situação, diminuindo a desigualdade, mas com democracia”, disse ela. Segundo a ministra, a verba pode ajudar nas questões de saúde e também segurança, como na retirada dos garimpeiros da área.

“Confiamos na ministra Marina e no presidente Lula para que o Brasil tenha condições de diminuir o desmatamento e apresentar projetos sustentáveis”, disse a ministra alemã.

BNDES: fundo garantidor para eficiência energética avalizará mais R$ 870 mi

O Programa de Garantias a Crédito para Eficiência Energética (FGEnergia), lançado em 2021 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), receberá 25 milhões de euros, ou R$ 140 milhões, do KfW, o banco de desenvolvimento da Alemanha. O aporte faz parte de um pacote de 200 milhões de euros da Alemanha. Com a nova captação de recursos, o FGEnergia poderá avalizar mais R$ 870 milhões em empréstimos, concedidos pelo próprio BNDES ou por outros bancos.

O FGEnergia é um fundo de avais especializado em financiamentos de projetos de aumento de eficiência energética. Os fundos de avais, em vez de oferecerem o crédito em si, oferecem a garantia para o financiamento. Funcionam como o seguro-fiança dos aluguéis de imóveis residenciais, usado quando o locatário não tem um fiador para apresentar. Nesse caso, empresas que investem na melhoria da eficiência energética podem financiar o investimento com um aval, em vez de oferecer fianças bancárias ou bens da própria firma em garantia ao banco.

Continua após a publicidade

O FGEnergia foi lançado, em 2021, após o sucesso do FGI Peac, o principal programa do BNDES para mitigar a crise econômica causada pela pandemia de covid-19. Vigente até o último dia de 2020, o FGI Peac partiu de um aporte de R$ 20 bilhões do Tesouro Nacional, para avalizar quase R$ 100 bilhões em empréstimos, concedidos por praticamente todos os bancos comerciais do País. Em 2022, o FGEnergia começou a operar, com captação de R$ 40 milhões junto ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel).

Com a captação inicial, o FGEnergia tinha capacidade de avalizar R$ 300 milhões em empréstimos, como informou o BNDES em nota de setembro do ano passado. Com mais os R$ 870 milhões de capacidade possibilitados pelo aporte do KfW, o poder de fogo do FGEnergia chegará a R$ 1,2 bilhão.

Atualmente, operam com o FGEnergia seis bancos: ABC Brasil, BTG Pactual, Banrisul, Safra, Votorantim e a Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária. Podem recorrer aos avais do fundo empresas com faturamento annual até R$ 300 milhões. O valor mínimo de cada empréstimo é R$ 50 mil, com um limite máximo de R$ 3 milhões.

O primeiro passo, para as empresas interessadas em pedir a garantia do FGEnergia é elaborar o projeto de investimento, com base num diagnóstico energético, “elaborado por uma empresa especializada em serviços de energia ou profissional qualificado”, como um “engenheiro ou técnico com formação em eletrotécnica e registro no CREA”, diz o site do BNDES. O projeto deve apontar “uma estimativa da redução de consumo de energia possível de ser obtida”.

Em seguida, o interessado em obter a garantia do FGEnergia, a empresa precisa submeter seu projeto no Modelo de Avaliação de Eficiência Energética, que é um questionário eletrônico, on-line, que avalia a aderência do projeto ao programa. “Caso o projeto seja aceito pelo Modelo, este fornecerá um ‘token’ que deverá ser fornecido pela empresa à instituição financeira que realizará o financiamento”, diz o site do BNDES.

Segundo as regras do programa, são considerados projetos de eficiência energética o “planejamento de um conjunto de medidas bem definidas que quando implantadas, levarão a uma redução, previamente determinada, dos custos de diversos tipos de consumo (energia elétrica, água, combustíveis) de uma empresa ou empreendimento, mantendo-se os níveis de produção e da qualidade do produto final”. Alguns exemplos de projetos são investimentos na modernização de iluminação, refrigeração e calefação, em sistemas de ar condicionado, em troca de motores, entre outros. /COLABOROU VINÍCIUS NEDER