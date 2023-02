Antártida atinge recorde mínimo de gelo marinho

MADRI - A extensão do gelo marinho da Antártida registrou um novo mínimo histórico depois de ter sido reduzida para 1,91 milhão de quilômetros quadrados em 13 de fevereiro, segundo dados do Centro Nacional de Dados de Gelo e Agência de Proteção de Neve (NSIDC). Nesse dia, os níveis caíram abaixo do recorde anterior, de 1,92 milhão de quilômetros quadrados, estabelecido em 25 de fevereiro de 2022. Desde meados de dezembro, a extensão do gelo está bem abaixo dos níveis da temporada de derretimento do ano passado.

2023 é o segundo ano em que a extensão da Antártida cai abaixo de 2 milhões de quilômetros quadrados, de acordo com os dados. Nos últimos anos, os índices mínimos ocorreram entre 18 de fevereiro e 3 de março, então é provável que os níveis de gelo continuem em queda. A extensão do gelo do mar antártico pode, portanto, exceder o recorde de baixa registrado em 2022.

Leia também ONU: Aumento do nível do mar pode fazer países desaparecerem e levar a êxodo de escala bíblica

Grande parte da costa da Antártica não tem gelo, de acordo com os dados, expondo as plataformas que fazem fronteira com a camada de gelo à ação das ondas e às condições mais quentes. Estudos anteriores ligaram a baixa cobertura de gelo do mar a tensões induzidas por ondas nas plataformas de gelo flutuantes que circundam o continente, causando a quebra das áreas mais fracas.

A extensão do gelo do mar antártico tem sido altamente variável nos últimos anos, embora 2022 e 2023 tenham registrado recordes de extensões baixas.

2023 é o segundo ano consecutivo em que a extensão da Antártida cai abaixo de 2 milhões de quilômetros quadrados, de acordo com os dados Foto: Clayton de Souza/Estadão - 20/2/2019

A tendência linear descendente na extensão mínima da Antártica de 1979 a 2023 é de 2.400 quilômetros quadrados por ano ou 0,9% por década. O grande declínio na extensão do gelo marinho desde 2016 levou a pesquisas sobre possíveis causas e a questionamentos sobre se a perda de gelo marinho do Hemisfério Sul está desenvolvendo uma tendência significativa de queda. /EFE

Continua após a publicidade