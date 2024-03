Até quando vai a onda de calor em SP e nos outros Estados afetados?

A onda de calor que tem elevado os termômetros e feito cidades baterem recordes de temperatura para março neste fim do verão, principalmente no Centro-Sul, só deve deixar o País no outono. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a previsão é de que ela se estenda até a quarta-feira, 20, ou seja, no início da nova estação. Em algumas capitais, pode até haver queda brusca de temperatura.

Ondas de calor são geradas por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica, segundo a definição da Climatempo. A consequência disso são dias seguidos com temperaturas de até 5°C acima da média, o que coloca a saúde humana em risco. A onda de calor vivenciada no País está na sua segunda parte. Isso porque o centro de alta pressão atmosférica tem se movido gradualmente.

Movimentação no Parque da Independência, na zona sul de São Paulo, neste domingo, 17, em mais um dia de calor. Foto: Werther Santana/Estadão

A primeira parte, conforme a Climatempo, aconteceu entre 11 e 15 de março. Os principais afetados foram os municípios do oeste e do sul de Mato Grosso do Sul, além da porção oeste dos Estados do Sul.

Com o deslocamento do centro de alta pressão do Sul para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a onda inaugurou uma segunda fase no sábado, 16, que vai até a quarta, 20. As áreas de calor mais intenso são especialmente nas cidades do Sudeste e do Centro-Oeste.

Na previsão quinzenal da Climatempo, é possível observar a queda nas temperaturas nas capitais dos principais Estados afetados pela onda. As do Sudeste devem ter uma queda brusca entre a quinta, 21, e a sexta, 22.

Na capital paulista, a quarta deve ter máxima de 32°C e mínima de 23°C. Na quinta, 32°C e 24°C. Na sexta, a queda é brusca com máxima de 24°C e mínima de 19°C.

Em Vitória, capital do Espírito Santo, a temperatura na quarta fica entre 24°C e 36°C. Na quinta, 25°C e 36°C. Na sexta, 24°C e 28°C.

Na capital mineira, Belo Horizonte, a quarta deve ter máxima de 32°C e mínima de 22°C. Na quinta, 33°C e 22°C. Na sexta, a máxima de 26°C e mínima de 21°C.

No Rio, a temperatura na quarta fica entre 24°C e 37°C. Na quinta, 25°C e 39°C. Na sexta, 24°C e 29°C.

Chuva em SP

Os últimos dias do verão serão marcados pelo retorno da chuva um pouco mais intensa em São Paulo. “O calor, a umidade e a circulação de ventos devem favorecer a formação de nuvens carregadas sobre o território paulista (já) neste domingo”, segundo a Climatempo.

Temporais passam a ocorrer de maneira mais generalizada na terça-feira, 19, inclusive na capital. Os volumes devem ser elevados e podem causar “danos pontuais”, diz a previsão.

O que diz o Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou mais de 1,6 mil municípios de partes de Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás em alerta de “grande perigo” para onda de calor. A classificação de risco passou a valer no sábado, 16, e dura até o final da tarde da segunda-feira, 18.

O alerta máximo do Inmet vale para 556 municípios que estão no norte do Paraná; sul, leste e centro-norte mato-grossense; e as regiões paulistas de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araçatuba, Marília, Araraquara e Bauru. A Região Metropolitana, Vale do Paraíba e o litoral sul de SP estão em alerta de perigo potencial.

Área com alerta de grande perigo para onda de calor Foto: Inmet/Reprodução

Veja a previsão para este domingo em todas as capitais, segundo o Inmet: Região Norte

Manaus - mínima de 24°C e máxima de 32°C

Rio Branco - mínima de 23°C e máxima de 31ºC

Porto Velho - mínima de 23°C e máxima de 29°C

Belém - mínima de 24°C e máxima de 32°C

Macapá - mínima de 25°C e máxima de 32°C

Palmas - mínima de 22°C e máxima de 32°C

Boa Vista - mínima de 26°C e máxima de 38°C

Região Nordeste

Salvador - mínima de 24°C e máxima de 33°C

Recife - mínima de 26°C e máxima de 32°C

Aracaju - mínima de 27°C e máxima de 32°C

Maceió - mínima de 25°C e máxima de 33°C

Fortaleza - mínima de 24°C e máxima de 30°C

Teresina - mínima de 25°C e máxima de 33°C

São Luís - mínima de 23°C e máxima de 39°C

Natal - mínima de 25°C e máxima de 31°C

João Pessoa - mínima de 25°C e máxima de 32°C

Rio de Janeiro - mínima de 23°C e máxima de 39°C

Vitória - mínima de 25°C e máxima de 36°C

Belo Horizonte - mínima de 20°C e máxima de 34°C Região Centro-Oeste Goiânia - mínima de 22°C e máxima de 33°C

Cuiabá - mínima de 28°C e máxima de 37°C

Campo Grande - mínima de 23°C e máxima de 34°C

Brasília - mínima de 19°C e máxima de 30°C Região Sul Curitiba - mínima de 22°C e máxima de 33°C

Florianópolis - mínima de 24°C e máxima de 29°C

Porto Alegre - mínima de 22°C e máxima de 28°C Paulistanos contam estratégias para enfrentar a onda de calor “Nos últimos anos, estamos sentindo que o calor está mais intenso mesmo. Dentro de casa, sempre com janelas abertas, ou, quando está muito calor, fechamos tudo e ficamos no ar-condicionado”, afirma o empresário Carlos Mansur, de 37 anos. Para fugir um pouco da monotonia de casa, mas sem derreter, a família dele gosta de ir a parques, mas ele conta que um passeio no shopping também é uma opção. Neste domingo, 17, foi ao Parque da Independência, na zona sul, para brincar com as filhas Julia, de 2 anos, e Vivian, de 3 meses, junto à esposa Suzana. ”Tem as fontes de água que dá pra brincar com crianças, e uma feira ao lado com diversas opções de comida e bebida”, afirma sobre a escolha.

Carlos Mansur com a filha Julia, de 2 anos, no Parque da Independência neste domingo em São Paulo. Foto: Werther Santana/Estadão

Além de muita água, os cuidados da família envolvem protetor solar e repelente – o Brasil enfrenta uma epidemia de dengue em proporções nunca antes vistas. “O maior problema das crianças pequenas é que começam a ficar de mau humor, mas não entendem e não expressam que estão com calor. Estamos sempre atentos para ficar na sombra, oferecendo água para elas e observando se elas estão suando muito.”

Os parques também costumam ser o refúgio da família do chefe de cozinha Ed Aldrwin Canholi dos Santos, de 54 anos, morador da zona sul. Neste domingo, 17, a escolha foi pelo Independência, na companhia da esposa Alessandra Mingues Moreira Canholi, 44, da filha Maria Eduarda, 10, e do cãozinho Darwin.”A fonte do parque é uma opção incrível para amenizar o calor”, diz.

Eles também gostam do Parque Ibirapuera, da Aclimação e das Bicicletas. ”Essa onda atual parece estar bem mais intensa, pois nem à noite tem caído muito a temperatura”, avalia. Para enfrentá-la, muita água e qualquer atividade externa somente em momentos de menos intensidade do Sol. Para a Duda e o Darwin, gelo, frutas frescas e piscina.