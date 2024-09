Até quando vai o calor em SP? Veja previsão e como fumaça pode aumentar sobre o Estado

Depois de dias intensos de forte calor, a chegada de uma frente fria pelo litoral paulista deve amenizar o clima na cidade de São Paulo a partir de domingo, 15. O volume de chuva esperado, porém, deve ser bem menor do que o previsto para o litoral e áreas do interior paulista, de acordo com o Centro de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

Nesta sexta-feira, 13, a temperatura ainda permanece elevada na capital paulista, variando entre 16ºC e 32ºC. Conforme a Meteoblue, até sábado, 14, a temperatura máxima deve ficar acima dos 30ºC, com tempo seco e ensolarado. A umidade do ar permanece baixa em torno dos 20% ao longo de ambos os dias.

Movimentação na Avenida Paulista com termômetros marcando 33 graus. Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o risco elevado para incêndios permanece pelo menos até sábado e cidades do interior podem registrar 39ºC. Conforme a Climatempo, a quantidade de fumaça sobre o Estado também poderá aumentar no fim de semana, em razão do deslocamento da frente fria. Na terça-feira, 10, o governo estadual divulgou novas diretrizes e orientações em saúde. A principal recomendação é evitar atividades físicas ao ar livre e aumentar a ingestão de água. Também é orientado o uso de máscaras em regiões de queimadas.

Quando vai esfriar?

Entre domingo e terça-feira, 17, os termômetros devem ficar em torno de 20ºC. Ainda no domingo, a umidade do ar tende a melhorar, permanecendo acima dos 50%. Há previsão de chuva leve entre domingo e quarta-feira, 18.

“No domingo, os ventos passam a soprar de sul e sudeste e transportando a umidade do oceano para a Grande São Paulo, o que causa muita nebulosidade e favorece a ocorrência de garoa e chuviscos, que devem se alternar com períodos de melhoria ao longo do dia”, afirma o órgão municipal.

O declínio das temperaturas não será duradouro, devendo voltar a esquentar ainda no decorrer da próxima semana.

Na quarta-feira, de acordo com a empresa Meteoblue, a variação deve ser de 14ºC e 24ºC, já começando a subir novamente. Na quinta-feira, 19, a temperatura deve voltar a ficar acima dos 30ºC.

“Os benefícios desta frente fria serão sentidos por pouco tempo. O calor, a fumaça e o ar seco voltam antes do fim da próxima semana e o inverno vai terminar quente”, prevê a Climatempo. A primavera começará em 22 de setembro.