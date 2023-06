Aumento do nível do mar: animação da Nasa mostra mudança nos últimos 30 anos; assista ao vídeo

Uma animação divulgada pela Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) mostra o aumento do nível do mar nos últimos 30 anos, um dos principais indicativos do aquecimento global. De acordo com os satélites da agência que monitoram os oceanos, foram cerca de 9 centímetros de subida na média global. Assista:

“À medida que o planeta aquece e o gelo polar derrete, o nível médio global do mar aumenta. Embora as alturas exatas do oceano variem devido à geografia local, clima ao longo do tempo e interações dinâmicas de fluidos com a gravidade e a rotação planetária, os cientistas observaram as tendências do nível do mar comparando as medições com uma referência média espacial e temporal de 20 anos″, explica a Nasa.

A animação usa a metáfora visual de uma vigia submersa, as escotilhas de barcos, para mostrar o quanto os oceanos subiram entre 1993 e 2022. “Quando reproduzido em uma tela 4K de 85 polegadas, as marcações de medição no vídeo são precisas para o mundo real”, diz a agência.

O aumento do nível do mar pode ser medido também pelas marés costeiras. Foto: Marcos de Paula/Estadão

O nível do mar é medido por satélites que funcionam à base de micro-ondas e estão distribuídos em pontos diferentes do globo. Eles enviam essas ondas (sinais) para a superfície do oceano e cronometram quanto tempo elas levam para retornar. Dessa forma, é possível calcular a altura da superfície do mar, monitorando-a constantemente.

A partir deste monitoramento e com dados de marés costeiras, massas de gelo e aumento das emissões de gases estufa ao longo dos últimos 100 anos, é possível calcular uma média do aumento do nível do mar entre todos os oceanos e identificar os padrões dessa subida. Assim, os cientistas conseguem projetar aumentos futuros.