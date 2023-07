Balsas, estradas e praias de São Paulo: devo viajar após ventania e ciclone no Sul?

Frio e chuva na capital, ressaca e ondas de até quatro metros no litoral. O Estado de São Paulo terá um fim de semana com clima que inspira maiores cuidados por parte dos moradores, reflexo do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na quarta-feira, 12, e que acabou causando ventanias no Sudeste a partir de quinta-feira, 13. Por isso, a Defesa Civil, o Departamento Hidroviário, que administra as balsas do litoral norte, e a CCR Rodovias, concessionária responsável por boa parte das estradas, pedem atenção redobrada.

“A previsão é para que até domingo, 16, as temperaturas estejam menores na faixa leste do Estado. Há ainda previsão de ressaca marítima para todo litoral paulista até sábado”, informa a Defesa Civil. O órgão diz que não há restrições para deslocamentos, mas pede à população para ficar atenta aos alertas emitidos e nunca se expor ao risco. “Caso percebam maior intensidade do mar ou ventos fortes, procure abrigo seguro.”

Final de semana será frio e com previsão de pancadas de chuva Foto: Daniel Teixeira / Estadão

Os meteorologistas alertam para a possibilidade de ventos fortes até esta sexta, enquanto a Marinha indica ressaca com ondas de até quatro metros. Essa condição afeta o funcionamento das balsas no litoral norte. Em Ilhabela, que enfrenta vários pontos com falta de luz, o funcionamento das balsas está sendo afetado.

“A travessia entre São Sebastião e Ilhabela está interrompida em razão dos ventos fortes na região. As demais travessias seguem operando normalmente”, informou o Departamento Hidroviário no fim da manhã de sexta-feira. Entre quarta e sexta-feira, os ventos chegaram a atingir 115 km/h na região. As ondas, por sua vez, atingiram a 4,5 metros de altura.

Operação das balsas no litoral de São Paulo está sendo afetada pela ressaca do mar Foto: Divulgação/Governo de SP

Continua após a publicidade

O Departamento Hidroviário é responsável pela gestão de oito travessias. Além de São Sebastião/Ilhabela, o órgão coordena as linhas Santos/Guarujá, Bertioga/Guarujá, Iguape/Juréia, Cananéia/Ilha Comprida, Cananéia/Continente, Santos/Vicente de Carvalho e Cananéia/Ariri. O fluxo diário é de 54 mil usuários. O departamento recomenda que quem pretende utilizar o serviço das balsas acesse antes os canais de comunicação da empresa para se informar sobre as condições de travessia.

Responsável pela operação de algumas das principais estradas de São Paulo, a CCR Rodovias diz que monitora em tempo real a situação do clima. “A CCR acompanha os alertas e informativos emitidos pelos órgãos de Estado, como Defesa Civil, Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo)”, afirma Luiz Fernando de Donno, Gerente Executivo de Operações da concessionária.

“Além disso, mantemos o monitoramento constante das rodovias, a partir das câmeras de circuito fechado de TV instaladas nas vias e das viaturas que inspecionam os trechos 24 horas por dia, processo gerenciado pelos centros de controle operacional”. A empresa pede que os motoristas acompanhem em tempo real os alertas nos letreiros espalhados pelas rodovias.

Caso alguém esteja viajando e seja surpreendido por algum temporal, a orientação da Defesa Civil é procurar áreas mais altas. “Procure um local seguro, como um terreno mais alto. Nunca entre em áreas inundadas ou cruze pontes ou ruas alagadas”, ressaltou o órgão.

“Caso o vento aumente muito, procure um abrigo seguro, evitando árvores ou coberturas frágeis. Se estiver dirigindo, evite estacionar perto de cabos elétricos, torres de transmissão, outdoors, andaimes, escadas ou embaixo de árvores”. A CCR Rodovias, por sua vez, pede que os motoristas acionem as centrais da concessionária para solicitar auxílio.