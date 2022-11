Busca de consenso e ‘cálculo’ de bancada na Câmara pesam em escolha para ministério indígena

Publicidade

ENVIADOS ESPECIAIS A SHARMM EL-SHEIK - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve dois dias de agenda pública na Cúpula do Clima (COP-27), mas não anunciou o nome de nenhum ministro do novo governo em sua passagem por Sharm El-Sheik, no Egito, onde é realizado o evento das Nações Unidas. Havia expectativa de que ele indicasse nomes para as pastas do Meio Ambiente ou dos Povos Originários, o novo ministério que será criado por ele neste mandato.

Para o Meio Ambiente, uma das mais cotadas é a ex-ministra e deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP). Ela também pode assumir um cargo específico para questões climáticas, de caráter interministerial, aos moldes do que ocupa hoje John Kerry no governo americano.

Parlamentares petistas e de partidos de esquerda apostam em Marina para um dos postos, mas esse é o único consenso. A maior parte deles afirma seguir no escuro e nomes importantes que deixam a Câmara neste ano também correm por fora.

Lula participou de eventos na COP realizada no Egito Foto: REUTERS/Mohammed Salem

Já para a pasta dos Povos Originários, promessa de campanha do petista, um dos nomes mais fortes é o da deputada federal eleita Sonia Guajajara (PSOL-SP). Na COP-27, no Egito, Sonia disse em evento que seu povo aguarda ser chamado para discutir a transição. Ao Estadão, ela também afirmou que espera ser indicada e que a pasta deve ser um ministério, não uma secretaria especial.

Durante encontro com representantes indígenas na COP nesta quinta-feira, 17, Sonia também pediu representação indígena em outros ministérios, como Saúde, Educação e Agricultura. Neste evento, Lula disse que os indígenas devem participar da governança do País. “Quero que aproveitem meu mandato para que eu possa contribuir com vocês”, disse o petista.

O nome da parlamentar, porém, não é consenso no setor. Contra ela pesam o fato de que sua saída da Câmara enfraqueceria a já reduzida bancada do cocar e a necessidade informal de aprovação da entidade que representa os indígenas, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). A associação ainda não fez nenhuma indicação.

Outro nome ventilado para o posto é o da deputada federal Joênia Wapichana (Rede-RR), que não foi reeleita. Tanto ela quanto Sonia foram anunciadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) nesta semana para o grupo de trabalho da transição.

No Congresso, além de Sonia, foi eleita Célia Xakriabá (PSOL), por Minas. Já a militar Silvia Waiãpi (AP), foi eleita pelo partido de Bolsonaro, o PL. Ela é membro do grupo Liga da Lealdade, e será a única indígena da região Norte do Brasil na Câmara.

A gestão Jair Bolsonaro não priorizou a agenda indígena. Durante os quatros anos de mandato, o atual presidente não demarcou nenhum território para os povos originários. Segundo Sônia, há cinco processos de terras concluídos, sem impedimentos jurídicos e que “basta vontade política” para que avancem.

*O repórter Emílio Sant’anna viajou a convite do Instituto Clima e Sociedade