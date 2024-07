Calor em SP vai até quando? Vai chover? Previsão do tempo é de ‘veranico’ no inverno

O inverno de 2024 começou típico em grande parte do Brasil, com a passagem de duas ondas de frio que derrubaram as temperaturas. No entanto, a partir desta sexta-feira, 18, deve ocorrer elevação de temperatura, com a passagem de uma massa de ar quente na faixa central do País, conforme a Climatempo. O movimento dura até, pelo menos, a próxima quinta-feira, 25 de julho.

Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica temperaturas acima da média para esta época do ano. Foto: Reprodução

PUBLICIDADE Chamado por especialistas de “veranico”, esse fenômeno causa temperaturas mais elevadas no período da tarde, contrastando com clima ameno no cair da noite e durante a madrugada. Também colabora para a estabilização da temperatura, afastando nuvens de chuva e formando um “bloqueio atmosférico” contra o avanço de frentes frias em direção às regiões centrais do Brasil. É o que já tem vivido a cidade de São Paulo nos últimos dias: a amplitude térmica esta semana tem sido alta, com mínima de 13ºC e máxima de 25ºC. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a capital vive um período de estabilidade nas condições do tempo. E isso deve continuar nos próximos dias.

“Os próximos dias seguem com sol entre nuvens e temperaturas em gradativa elevação no período das tardes, entretanto as madrugadas ainda devem ser frias”, afirma o CGE. “No final da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, porém não há condições de chuva para a Grande São Paulo.”

Nesta quinta, o órgão municipal prevê mínima de 12ºC e máxima de 25ºC na cidade; na sexta, a previsão é de 13ºC e 24ºC.

Tardes devem ser de sol e temperaturas mais elevadas em cidades da faixa central do Brasil nos próximos dias. Foto: Werther Santana/Estadão

Quais regiões do Brasil sentirão as temperaturas mais elevadas?

De acordo com a Climatempo, as regiões brasileiras que terão temperaturas mais elevadas que o normal para esta época do ano vão do extremo sul de Rondônia, metade sul do Mato Grosso, de Goiás e de Minas Gerais e todo o Estado do Rio de Janeiro, até o fim do Rio Grande do Sul, com exceção da faixa litorânea de São Paulo ao RS, onde a brisa marítima favorece tempo mais ameno mesmo à tarde.

Publicidade

A faixa oeste, mais ao interior do País, dos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul terão as temperaturas mais elevadas, acima de 5ºC a 7ºC do esperado para esta época do ano. Já as demais áreas citadas devem ter temperatura entre 3ºC e 5ºC acima do normal.

Confira algumas mínimas e máximas da Meteoblue, empresa de meteorologia parceira do Estadão, para a semana que vem: