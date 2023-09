Calor dá lugar a frio e chuva em SP; confira a previsão

O calor e o Sol que tomaram conta de São Paulo até segunda-feira, 4, devem mudar a partir desta terça-feira, 5. A previsão da Meteoblue é que a temperatura na capital paulista fique entre 15°C e 24°C, bem abaixo do que os termômetros marcaram na segunda-feira. O Sol vai dar lugar às nuvens.

A chuva e as baixas temperaturas vão continuar na quarta-feira, quando a temperatura mínima deve permanecer em 15°C, mas a máxima fica em apenas 18°C. Embora o Sol não dê as caras, a chuva deve ser menor do que na terça.

A partir de quinta-feira, quando começa o feriadão do Dia da Independência, o Sol vai reaparecer e os termômetros voltarão a subir. Na quinta, está prevista temperatura entre 14°C e 24°C, na sexta entre 15°C e 29°C e no sábado entre 17°C e 30°C. No domingo, o calor diminui novamente, com temperaturas de 17°C a 24°C.

Pedestre na região da Avenida Paulista; chuva e baixas temperaturas vão continuar na quarta-feira Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Veja a previsão para São Paulo nos próximos dias:

Terça-feira: entre 15ºC e 24ºC - previsão de chuva

Quarta-feira: entre 15ºC e 18ºC - previsão de chuva

Quinta-feira: entre 14ºC e 24ºC

Sexta-feira: entre 15ºC e 29ºC

Sábado: entre 17ºC e 30ºC

Domingo: entre 17ºC e 24ºC

No interior paulista, a terça-feira também será de mudança na temperatura, segundo a Meteoblue. Na maioria das cidades vai chover e esfriar, mas nos dias subsequentes a temperatura volta a subir.

Em Ribeirão Preto, no domingo a temperatura deve variar de 19°C a 35°C. Em Campinas, nesse mesmo dia, deve fazer de 19°C a 32°C. Em Bauru, as maiores temperaturas da semana devem ser no sábado e no domingo: de 19°C a 33°C.

Pelo Brasil

No Rio de Janeiro, a terça-feira ainda será de Sol e calor (de 22°C a 30°C), mas a máxima na quarta será inferior à mínima do dia anterior: 21°C. Deve chover na quarta e na quinta, mas depois o Sol volta e a temperatura aumente, chegando à máxima de 31°C no sábado.

Em Salvador, chove a partir desta terça-feira, mas não haverá grande variação de temperaturas, diz a Meteoblue. De quarta a domingo, a temperatura máxima será de 26°C, e a mínima varia entre 23°C e 24°C.