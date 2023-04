‘Cativeiro do bem’: Biólogos criam em incubadora pássaro raro que quase sumiu da natureza

De olhos azuis, plumagem avermelhada e medindo até 17 centímetros, a rolinha-do-planalto (Columbina cyanopis) se tornou nas últimas décadas uma das aves mais raras do Brasil e criticamente ameaçada de extinção, passando mais de 75 anos sem ser vista na natureza. Agora, um grupo de biólogos e cientistas tenta recriar sob cuidados humanos a população desse pássaro após ter encontrado uma população de 15 indivíduos em Minas Gerais.

Há mais de 200 anos, a espécie também era comum no interior de São Paulo. O “renascimento” da rolinha-do-planalto, entretanto, só começou a ser investigado em 2015 por um ornitólogo que avistou uma família do pássaro no Parque Estadual de Botumirim, área com mais de 35 mil hectares no Cerrado do norte mineiro.

Nos últimos três anos, uma equipe de biólogos da SAVE Brasil, organização sem fins lucrativos pela conservação de aves, vem estudando como criar uma família desses pássaros em ambiente controlado e sem o risco de predadores. No último mês, eles finalmente conseguiram extrair dois ovos de Botumirim.

Filhotes de rolinha-do-planalto já no viveiro do Parques das Aves, em Foz do Iguaçu Foto: Andressa Vieira / SAVE Brasil

“Achamos que ela tinha desaparecido de vez da natureza”, conta Paloma Bosso, diretora técnica do Parque das Aves, que preserva mais de 140 espécies em Foz do Iguaçu (PR) e recebeu os dois filhotes de rolinhas-do-planalto. “Precisamos ter uma população de segurança para manter essa espécie temporariamente em um local que seja mais seguro para ela”, explica.

A preocupação do grupo de biólogos, que envolveu mais de 30 profissionais do Parque das Aves, da SAVE Brasil e de outros países, não era só os predadores naturais da rolinha-do-planalto, mas também o tráfico de animais silvestres. Paloma explica que foi a venda do pássaro para colecionadores que quase levou à sua extinção no último século.

Continua após a publicidade

Mesmo hoje, em que voltou a ser encontrado na natureza, a bióloga explica que o censo dos últimos anos apontou que existem no máximo 20 espécimes em Minas Gerais. “É uma população muito pequena. Se acontece alguma catástrofe, como um incêndio florestal, perdemos a espécie de vez”, diz Pedro Develey, diretor executivo da SAVE Brasil.

‘Cativeiro’ do bem

Desde 2020, as equipes da SAVE Brasil e do Parque das Aves têm treinado como cuidar da rolinha-do-planalto fora do seu habitat natural. Para isso, eles têm usado rolinhas roxas, encontradas com mais facilidade na natureza. “Ela é uma espécie muito rara e, por mais que seja uma ave de Cerrado, não é qualquer Cerrado. Precisa de condições muito especiais”, afirma Develey.

“(Em Botumirim) há uma taxa de predação natural muito alta, por outra espécie de ave. Vimos que, quando não tiramos os ovos, eles foram predados naturalmente”, explica Develey. “Então, tiramos dois ovos de lá e começamos a formar essa população em cativeiro.”

No Parque das Aves, os cientistas conseguiram recriar o tipo específico de areia branca, arbustos densos e capim nativo que são utilizados pela rolinha-do-planalto para se reproduzir e se alimentar. “Só faz sentido tirarmos de lá e colocar sob cuidados humanos para conseguir uma população de segurança e depois voltá-las para a natureza”, diz Develey.

Continua após a publicidade

Os dois ovos retirados pela equipe foram “criados na mão” pelos cientistas, ficaram em incubadoras até atingirem tamanho e idade em que estarão suficientemente fortes para serem soltos em um viveiro do Parque das Aves.

“Quando o embrião mexeu foi uma festa. Quando os filhotes nasceram, era uma coisinha tão frágil”, conta Develey. “Mas fomos acompanhando como se fosse nossos filhos.”

Analy, do Parque das Aves, alimenta um dos filhos de rolinha-do-planalto Foto: Parque das Aves / Divulgação

“Esses dois que conseguimos resgatar são bem independentes, mas ainda são filhotes, não têm nem dois meses ainda. Temos muita coisa pela frente”, afirma Paloma.

Nos próximos 12 meses, a expectativa é de que a equipe consiga retirar ao menos sete ovos a mais de Botumirim e criá-los no Parque das Aves, para que em dois anos a população de segurança seja grande o suficiente para driblar o risco de extinção da espécie. “Aí vou ter o problema que eu quero”, diz Develey, “Que é devolver para a natureza”.