Chuva perde força em SP, mas Defesa Civil mantém alerta para acumulados moderados

A Defesa Civil de São Paulo informou na manhã deste sábado, 19, as chuvas (sistema de acumulados meteorológico) perderam força em São Paulo, entre a noite de sexta, 18, e esta madrugada, com maior concentração de precipitação em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

O volume de chuvas previsto para o Estado ficou abaixo do esperado, disseram. Nas últimas 12 horas, o maior índice de chuvas foi registrado no município de Itapirapuã Paulista, na região de Itapeva (divisa com o Paraná), com 32mm. Neste sábado, há condições para pancadas de chuva a qualquer momento, com previsão de acumulados moderados. "Recomenda-se atenção em áreas mais vulneráveis, em especial os que fazem divisa com Minas Gerais, onde há previsão de chuvas mais intensas."

O sábado será marcado pela nebulosidade, o que não deixará as temperaturas subirem.

Chuva não deve ser tão intensa como se esperava na capital paulista. Foto: Tiago Queiroz/Estad

Na sexta-feira, 18, o capitão Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil, disse, em entrevista ao UOL News, que a chuva prevista para ontem na capital e Região Metropolitana havia “atrasado” e “perdido força”, mas manteve alerta para o interior.

“A chuva que chegaria à capital e região metropolitana por volta das 16h e 17h, acabou atrasando, e ela pode ter perdido um pouco de força. Aqueles ventos que vimos nas previsões, de 60 km/h, ainda estão mantidos”, disse ao UOL News.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) acendeu um alerta de “perigo” para tempestades para o Rio de Janeiro e partes de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Ele é válido até amanhã, 20.

Há risco de grandes acumulados de chuvas, entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos, de 60 a 100 km/h, e queda de granizo. Isso pode ocasionar corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

De acordo com o mapa do Inmet, em São Paulo, o alerta vale para áreas próximas a Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Campinas, Ribeirão Preto, Piracicaba, Marília, Araraquara, Bauru, Vale do Paraíba, além da região metropolitana. A capital paulista não é abrangida por este alerta.

Uma faixa bem maior do País está em alerta de “perigo potencial” para chuvas intensas ou tempestades. Esses alertas valem para partes de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Mapa de alertas meteorológicos do Inmet neste sábado, 19 Foto: Inmet/Reprodução

De acordo com o Inmet, a capital paulista está em alerta de perigo potencial para tempestade. Ele vale até a noite deste sábado, 19.