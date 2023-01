Cenário: Cientistas quase dão ‘graças a Deus’ por encíclica

Papa Francisco dividiu sua carta em uma introdução, seis capítulos e duas orações finais Foto: EFE

A nova encíclica é ansiosamente aguardada nos Estados Unidos por uma categoria que ao longo da história quase nunca viu com bons olhos a interferência da religião: a comunidade científica. Pesquisadores das mudanças climáticas estão quase dando “graças a Deus” por ter uma figura carismática e forte como o papa Francisco ao seu lado. “

É uma inversão de eventos muito irônica que mostra como a política nos EUA está paralisada”, comentou ao Estado a historiadora da ciência da Universidade de Harvard Naomi Oreskes. “O papa está colocando a questão em termos morais ao dizer que o que está acontecendo é uma injustiça. É algo que os cientistas não conseguem dizer, mesmo sendo algo que saibam e com o qual eles se preocupam.”

Meses antes de ser lançada, a encíclica já estava presente em diversas discussões de cientistas do clima em universidades como Harvard e MIT. Há uma certa esperança no ar. “É possível que a encíclica tenha um impacto na opinião pública”, afirma Anthony Leiserowitz, diretor do Projeto de Yale em Comunicação sobre Mudanças Climáticas. “As pessoas veem o papa como um mensageiro altamente confiável, respeitado e admirado que está transmitindo uma mensagem clara de que o aquecimento global é uma ameaça grave.”