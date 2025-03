Chegada de frente fria? Veja como fica o tempo em SP e outras regiões do Brasil

A chegada de uma frente fria deve amenizar a onda de calor que atinge o Sul do Brasil, de acordo com a MetSul. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta laranja de perigo de onda de calor que, além do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, também atinge trechos de São Paulo deve durar até a tarde desta Quarta-feira de Cinzas, 5.

PUBLICIDADE Segundo a MetSul, um bloqueio atmosférico associado à Alta Semi-Estacionária do Atlântico Sul (ASAS) tem sido responsável por inibir a chuva e trazer o prolongado período quente em Estados do Sul e do Sudeste do Brasil. “Com a atuação do bloqueio, o canal de umidade amazônico é deslocado para o centro da Argentina e o Uruguai, onde tem chovido muito com numerosas tempestades, ao passo que no Sul e no Sudeste do território brasileiro as precipitações acabaram reduzidas com muito calor”, afirma a empresa de meteorologia.

A chegada de uma frente fria deve amenizar a onda de calor que atinge o Sul do Brasil, de acordo com a MetSul. Foto: Divulgação/MetSul

A expectativa é que a mudança do tempo ocorra ao longo do próximo fim de semana. Até lá, no entanto, ainda são esperadas altas temperaturas no Estado gaúcho, com máxima podendo passar dos 40ºC.

“A frente fria avança pelo Rio Grande do Sul com chuva durante o domingo, 9, e põe fim à longa onda de calor com queda acentuada da temperatura e marcas nos termômetros até 10ºC ou mais abaixo do que vinha se registrando nas tardes anteriores”, projeta a MetSul.

Com isso, em algumas localidades do Rio Grande do Sul, as temperaturas devem ficar na casa dos 20ºC.

Frente fria não significa necessariamente chegada de dias frios

Uma frente fria, apesar do nome sugerir, não é o anúncio da chegada do frio - muito menos entre dezembro e março, que é considerado o período mais quente do ano. Segundo a MetSul, esse é um fenômeno onde uma massa de ar mais fria substitui uma mais quente em uma determinada região.

“Em algumas situações, a passagem de uma frente fria pode trazer apenas aumento da nebulosidade, ventos mais fortes e chuva, sem necessariamente provocar resfriamento expressivo. No auge do verão, sistema frontais derrubam a temperatura de 40ºC para 30ºC, mas segue o calor”, afirma a empresa de meteorologia.

Na foto, pedestres se protegem de chuva, na zona sul de São Paulo. Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 14/02/2024

Tendência para os próximos dias em São Paulo

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a expectativa é que o sol e o calor predominem ao menos até domingo na capita paulista.

Quarta-feira: entre 21ºC e 30ºC;

Quinta-feira: entre 21ºC e 30ºC;

Sexta-feira: entre 21ºC e 29ºC;

Sábado: entre 20ºC e 31ºC;

Domingo: entre 20ºC e 33ºC;

Segunda-feira: entre 21ºC e 30ºC;

Terça-feira entre 20ºC e 26ºC.

“Entre o meio e o fim da tarde, a combinação de temperaturas elevadas e a entrada da brisa marítima favorece a formação de pequenas áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas”, afirma o CGE.