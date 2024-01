Chuva continua em São Paulo? Veja a previsão do tempo para o fim de semana

Os próximos dias na cidade de São Paulo devem ser marcados por sol e temperaturas em elevação, apenas com chuvas isoladas no fim das tardes. Esta quinta-feira, 4, começou com muita nebulosidade e garoa. No decorrer do dia, o sol aparece entre muitas nuvens, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas. “Ainda há condições para chuvas intermitentes com intensidade variando de fraca a moderada, principalmente no período da tarde”, afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na sexta-feira, 5, o dia segue com sol entre nuvens e temperaturas em elevação no decorrer do dia. No fim da tarde, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, o que favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas rápidas e isoladas.

No sábado, 6, o sol deve predominar e favorecer a rápida elevação das temperaturas. “A chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e pode provocar chuvas rápidas e isoladas, principalmente entre o final da tarde e o início da noite”, estima o órgão municipal.

A incidência de chuva deve ser maior na capital paulista nesta quinta-feira e no domingo, 7, de acordo com a empresa de meteorologia Meteoblue. Embora a previsão indique que a precipitação será mais intensa na quarta-feira que vem, 10.

Veja a temperatura para os próximos dias:

Quinta-feira: entre 19ºC e 24ºC;

Sexta-feira: entre 19ºC e 25ºC;

Sábado: entre 18ºC e 27ºC;

Domingo: entre 18ºC e 31ºC.

Pedestres caminham com guarda-chuvas na Avenida Paulista, em São Paulo, em dia de chuva. Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 14/09/23

Outras cidades do Estado de São Paulo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo afirma que na quarta-feira, 3, foram registrados acumulados de chuvas de 34mm a 132 mm, nas últimas 24 horas, com destaque para os municípios de Lagoinha (132) Campinas (92), São Simão (80), Pedreira (79), Amparo (75), São José dos Campos (45)m e São Sebastião, com 37mm. Destes municípios, Amparo, Campinas e Pedreira estão em estado de atenção.

Devido as chuvas alguns pontos de alagamentos foram registrados em Lagoinha, que também teve o transbordamento de dois córregos. Em Capela do Alto a defesa civil municipal foi acionada para atendimento de queda de árvore em via pública. Em Mogi das Cruzes, houve registro de queda de talude e parte de um muro de arrimo. Até o momento não houve vítimas, pessoas desabrigadas e nem desalojadas.

O órgão estadual ressalta que a previsão é de nebulosidade e pancadas de chuva moderada na região das buscas pelo helicóptero que desapareceu no último domingo, 31, véspera de réveillon, após decolar de São Paulo com destino a Ilhabela, no litoral norte do Estado.

Um corpo ainda não identificado foi encontrado na quarta-feira, 3, em uma represa na região de Paraibuna e Natividade da Serra, no interior de São Paulo, onde equipes da Força Aérea Nacional (FAB), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar ainda procuram pela aeronave. A Defesa Civil do Estado de São Paulo disse, no entanto, que não há indícios de relação com a queda do helicóptero.

Verão sob influência do El Niño

A estação mais quente do ano no Brasil começou em 22 de dezembro do ano passado. Não será um verão normal porque, segundo a Climatempo, o fenômeno El Niño, que já influenciou o clima no País durante toda a primavera, vai continuar tendo forte atuação nos próximos meses.

Conforme estimativas da empresa brasileira de meteorologia, além da maior quantidade de chuva que deve predominar sobre o Sul do Brasil, da redução da chuva na região Norte do País e da diminuição da chuva também no norte do Nordeste, outro efeito do El Niño está associado à alteração da distribuição da chuva sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste.