Chuva em SP deixa 118 mil imóveis sem energia; veja previsão para o fim de semana

A pancada de chuva desta quinta-feira, 28, deixou 118 mil imóveis sem energia elétrica na área de concessão da Enel SP, o equivalente a 1,4% da base de clientes da distribuidora. Segundo balanço divulgado pela empresa às 18h, as regiões mais afetadas foram as zonas oeste e sul. A Enel informou, ainda, que acionou antecipadamente seu plano de operação, aumentando equipes em campo para atuar no restabelecimento da energia.

Tempo instável deve persistir na capital sexta-feira e sábado. Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na capital, a propagação de áreas de instabilidade associadas com a aproximação de uma frente fria formaram chuvas de forte intensidade na capital paulista durante a tarde desta quinta-feira, mas já perderam força. Ainda de acordo com o CGE, foi registrada queda de granizo em Campo Limpo, na zona sul, às 16h52. As rajadas de vento chegaram a 42km/h na região da Lapa, na zona oeste, às 16h20.

Na sexta-feira, 29, a frente fria mantém o tempo instável, com condições para chuvas isoladas já no período da madrugada. No decorrer do dia, o Sol pode aparecer entre nuvens. Os termômetros variam entre mínimas de 22°C e máximas de 28°C. A partir do meio da tarde as instabilidades ganham força e há condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade.

O sábado, 30, segue com tempo instável e deve apresentar chuvas isoladas. O Sol pode aparecer rapidamente entre muitas nuvens e as temperaturas variam entre mínimas de 21°C e máximas que podem chegar aos 27°C.