Chuva e calor excessivo? Veja a previsão para dezembro no Brasil

Já a previsão de chuvas para o próximo mês apresenta maior variação entre as regiões brasileiras. Em grande parte da Região Norte, no nordeste de Mato Grosso, em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no oeste do Piauí deve chover próximo ou acima da média. No Sul do País, entretanto, a precipitação ficará abaixo do registrado nos últimos anos, com exceção de áreas localizadas no leste de Santa Catarina e norte do Paraná.

“A previsão de chuvas mais regulares e bem distribuídas continuarão a ocorrer nas áreas em produção da região Norte, favorecendo a semeadura e o desenvolvimento das lavouras. Já no MATOPIBA (região que abrange os Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), a previsão aponta para menores volumes de chuva, porém serão suficientes para a manutenção da umidade do solo na maioria das localidades”, explica o Inmet.