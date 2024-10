SP tem previsão de chuva forte e rajadas de vento por influência de ciclone; saiba quando

A capital paulista deve ter pancadas de chuva ao longo de toda a quarta-feira, 23, com potencial de temporal ao longo da tarde e noite, segundo previsão da empresa Climatempo. Há alerta para riscos de alagamentos e queda de árvores tanto nesta quarta-feira, quanto na quinta-feira, 24, quando os ventos devem se intensificar, com rajadas frequentes de 40 a 60 km/h, devido à formação de um ciclone extratropical entre o Uruguai e ao largo da costa do Rio Grande do Sul.

"Apesar deste sistema (ciclone) se formar longe de São Paulo, isso irá gerar forte gradiente de pressão que irá acelerar os ventos" na parte noroeste da Grande São Paulo, diz a Climatempo. "Há alto risco de transtornos, tanto para alagamentos como também para queda de árvores, que possa impactar o fornecimento de energia". O mesmo alerta em relação a alagamentos e queda de árvores é feito também pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

“No decorrer da tarde, a propagação de áreas de instabilidade deve provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores”, continua o órgão.

Chuva ao longo de toda a quarta-feira em São Paulo vem acompanhada de dia abafado. Previsões meteorológicas alertam para risco de alagamento e queda de árvores. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O dia será abafado, com máximas que podem superar os 28°C e índices de umidade atingindo valores próximos aos 45%, acrescenta a previsão do CGE.

“Não teremos um dia de tempo completamente fechado. O sol aparece, mas as primeiras pancadas de chuva já podem ocorrer no período da manhã e vão e voltam no decorrer do dia”, informa.

Próximos dias

Ainda de acordo com o CGE, os próximos dias devem apresentar sol e temperaturas em elevação, porém com chuvas na forma de pancadas principalmente no fim das tardes.

A quinta-feira deve começar com muita nebulosidade e chuvas isoladas durante a madrugada, mas o sol retorna entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 20°C e máximas que podem chegar aos 27°C. No fim da tarde, as chuvas retornam na forma de pancadas isoladas.