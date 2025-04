Chuva dá trégua no fim de semana em SP, mas tem data para voltar; veja previsão

A cidade de São Paulo deve apresentar temperaturas amenas ao longo deste fim de semana, com declínio dos termômetros entre fim da tarde e o início das noites, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Também há expectativa para chuvas a partir de domingo, 13. Mas os temporais devem ser mais intensos a partir da próxima semana, principalmente na segunda-feira, 14, e na quarta-feira, 16, conforme a empresa de meteorologia Meteoblue.

Registro de dia mais frio em São Paulo. Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE Nesta sexta-feira, 11, o dia começou com céu encoberto, formação de névoa úmida e nevoeiro em alguns pontos da capital e de municípios da Grande São Paulo. “No decorrer da manhã, a névoa diminui e o sol aparece entre muitas nuvens, o que vai favorecer a elevação da temperatura”, afirma o CGE. Não há expectativa de chuva.

Publicidade

No sábado, 12, a tendência também é de termômetros em elevação, mas entre o fim da tarde e o início da noite, os ventos úmidos que sopram do mar favorecem o aumento da nebulosidade e o declínio da temperatura. Também não deve chover.

“No domingo, entre o fim da tarde e a noite, a propagação de um cavado, área de baixa pressão, nos níveis médios da atmosfera, gera áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas moderadas a fortes”, alerta o CGE.

Nessa quinta-feira, 9, precipitações em São Paulo provocaram alagamentos, falta de luz e cancelamentos de voos em Congonhas.

Veja a previsão do tempo para SP, de acordo com a Meteoblue?

Sexta-feira: entre 16ºC e 24ºC;

Sábado: entre 18ºC e 25ºC;

Domingo: entre 18ºC e 26ºC.

Publicidade

Outras regiões

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para chuvas intensas nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. O aviso é válido até este sábado.

No Maranhão, há alerta laranja para o mesmo período, com possibilidade de chuvas de até 100 mm/dia e ventos com intensidade de até 100 km/h.