SP, Rio e MG devem ter chuva nesta quarta; há risco de temporais e ventos de até 90 km/h

Após um fim de semana marcado por muita chuva e baixas temperaturas em diversas partes do Brasil, o tempo instável vai retornar ao Sudeste nesta quarta-feira, 9. Essa virada no tempo deve trazer precipitações intensas, com risco de temporais e ventos fortes que podem chegar a 90 km/h, de acordo com previsão da Climatempo.

A previsão indica a retomada das pancadas de chuva em várias áreas da região, com alerta para temporais em alguns Estados com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo a empresa de meteorologia, para áreas que abrangem o litoral sul de São Paulo, há um alerta especial para temporais. "Além disso, a região metropolitana de São Paulo e a região serrana do Rio de Janeiro também podem registrar temporais isolados ao longo do dia", estima a Climatempo.

Para o fim de semana, a tendência é que a chuva ocorra na faixa litoral do Estado paulista, avançando para mais áreas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Veja a previsão do tempo para a capital paulista, de acordo com a Meteoblue?

Quarta-feira: entre 18ºC e 27ºC;

Quinta-feira: entre 19ºC e 24ºC;

Sexta-feira: entre 18ºC e 23ºC;

Sábado: entre 17ºC e 25ºC;

Domingo: entre 17ºC e 26ºC.

A Meteoblue também sinaliza para a possibilidade de chuva entre esta quarta-feira e quinta-feira, 10. As precipitações devem dar uma trégua entre sexta-feira, 11, e sábado, 12, retornando a partir de domingo, 13.

Para a próxima semana, a expectativa também é de temperaturas máximas variando entre 24ºC e 26ºC pelo menos até quarta-feira que vem, 16.

Durante as chuvas, áreas em amarelo no mapa podem ter ventos de 51 a 70 km/h, e áreas em vermelho podem chegar a 90 km/h. Foto: Divulgação/Climatempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alertas amarelo e um laranja para chuvas intensas e volumosas no Brasil.

Alerta laranja: aviso para acumulado de chuva em áreas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O alerta é válido até esta quinta-feira, podendo ser atualizado.

Alerta amarelo: perigo potencial para chuvas intensas principalmente em áreas do Norte, Centro-Oeste e Sul do País. Válido até esta quarta-feira, pode ser renovado.

Alerta amarelo: expectativa de chuvas intensas em Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do País, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O aviso tem validade até esta quinta-feira.

Alerta amarelo: acumulado de chuva em área da Bahia, incluindo Salvador, previsto até esta quinta-feira.

Alerta amarelo: outro aviso indica acumulado de chuva para uma faixa mais extensa da Bahia, com validade até esta quarta-feira. O aviso pode ser prorrogado.