Chuvas intensas voltam a atingir SP e outros 14 Estados; veja quando e os riscos

O Estado de São Paulo continua em alerta para mais temporais nos próximos dias, principalmente a partir de quinta-feira, com uma nova frente fria que vai chegar ao litoral paulista, que aumenta ainda mais o risco de tempestades e de alagamentos na Grande São Paulo e também no interior e no litoral nos próximos dias.

Nesta quarta-feira, apesar de maiores períodos de sol, as pancadas de chuva não darão trégua. “O ar fica mais quente e abafado e isso vai aumentar o risco de temporais durante a tarde e também na noite desta quarta-feira. A chuva pode voltar a cair forte em todas as regiões do Estado paulista”, projeta a Climatempo.