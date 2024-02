Ciclone faz São Paulo e Rio de Janeiro ficarem em alerta para fortes chuvas; veja previsão

A formação de um ciclone subtropical em alto-mar a partir da noite de quarta-feira, 14, a sudeste da cidade de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, com deslocamento para leste e, em seguida, para sul/sudoeste, faz o Vale do Paraíba Paulista, o litoral norte de São Paulo, o sul fluminense e a região metropolitana do Rio de Janeiro entrarem em alerta até as 18 horas desta quinta-feira, 15, para grande perigo de chuvas intensas, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“As chuvas podem superar os 60 mm/h ou serem maior que 100 mm/dia. Já os ventos podem ser superiores a 100 km/h. Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e transtornos ao transporte rodoviário”, prevê o Inmet

Em caso de persistência das condições atmosféricas e da intensificação do vento, o ciclone poderá ser classificado como tempestade subtropical, podendo provocar ventos de até 83 km/h no entorno do ciclone, principalmente nos setores sul e sudeste até a noite da próxima terça-feira, 20, segundo o instituto. A previsão foi confirmada pela Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). "A expectativa é de muita chuva para os Estados do Sudeste pelo menos até domingo, 18″, acrescenta a Climatempo.

A Marinha do Brasil também alertou para a possibilidade de ressaca na faixa litorânea de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde as ondas poderão chegar até 2,5 metros até a manhã de sexta-feira, 16. Em Santos, a Defesa Civil do município já havia informado sobre a expectativa de maré alta e ondas grandes até sexta-feira.

Inmet emite alerta de grande perigo para chuvas intensas em parte de São Paulo e do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/Inmet

Capital paulista amanhece com céu nublado e temperaturas mais amenas

A cidade de São Paulo amanheceu o dia com muita nebulosidade e as temperaturas seguem amenas. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, nesta quinta-feira a expectativa é de céu encoberto e chuva leve.

“O sistema frontal se afasta, no entanto, os ventos úmidos que sopram do mar facilitam a entrada de umidade e a formação de muitas nuvens em toda a faixa leste paulista”, afirma o órgão municipal.

Na sexta-feira, o céu varia entre encoberto a nublado, com poucas aberturas de sol no início da tarde. Não há expectativa de chuva.

Nesta quinta-feira, o dia amanheceu com presença de nebulosidade em praticamente todo o Estado de São Paulo, com possibilidade de chuva ainda no período da manhã.

No período da tarde, mesmo após o deslocamento da frente fria que atuava sobre a região, ainda haverá condições favoráveis para a ocorrência de pancadas de chuva generalizadas sobre todo o território paulista, principalmente na faixa leste.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, os termômetros não devem subir tanto quanto nos últimos dias, e a sensação deve ser um pouco mais amena em todo o Estado.

Pedestres caminhando com guarda-chuva, em dia chuvoso na zona sul de São Paulo. Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 14/02/24

Veja a previsão para a cidade de São Paulo nos próximos dias, de acordo com a Meteoblue:

Quinta-feira: entre 19ºC e 21ºC;

Sexta-feira: entre 18ºC e 24ºC;

Sábado: entre 18ºC e 27ºC;

Domingo: entre 20ºC e 28ºC. Em caso de perigo, fique atento a algumas recomendações: Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos;

Em caso de situação de grande perigo confirmada: procure abrigo; evite permanecer ao ar livre;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

