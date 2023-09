Ciclone que se formou no Rio Grande do Sul se afasta após levar rajadas de vento ao litoral

O novo ciclone extratropical que se formou na costa do Rio Grande do Sul nas primeiras horas desta quinta-feira, 14, provocou rajadas de vento que ultrapassaram 80km/h em parte do litoral gaúcho. O fenômeno, contudo, está se afastando e já está distante do Rio Grande do Sul.

Apesar disso, reflexos do fenômeno ainda podem ser sentidos no Estado, que tem sofrido com fortes chuvas e ventos há quase duas semanas. Veja abaixo o balanço divulgado na manhã desta quinta sobre os impactos provocados pelas chuvas.

Novo ciclone se formou no litoral gaúcho, mas já se afastou do estado Foto: Reprodução/Metsul

“Muitas nuvens ainda cobrem o Estado hoje com garoa e chuva na maioria das cidades em razão da circulação ciclônica, especialmente na primeira metade do dia. Porto Alegre e a região metropolitana, por exemplo, ainda tiveram chuva forte no começo da madrugada desta quinta, relata a Metsul.

O volume d’água do Arroio Dilúvio, que corta boa parte da capital gaúcha, tem chamado a atenção dos moradores desde quarta-feira. Partes do talude - muro de pedra em declive que fica nas duas margens do arroio - se desmancharam na quarta.

Na madrugada, os ventos chegaram 84 km/h na estação do Instituto Nacional de Meteorologia em Mostardas, no litoral gaúcho, informou a Metsul. A estação de Tramandaí apontou ventos de 69 km/h.

Continua após a publicidade

Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, o ciclone desta quinta está associado a uma frente fria que irá avançar ao longo do dia pelo Centro-oeste e o Sudeste do Brasil. Isso deverá causar chuvas e queda de temperatura. O Alerta Rio indica rajadas de vento para a capital fluminense no fim da manhã, e chuva na cidade a partir da tarde.

No Estado de São Paulo, o tempo muda bastante a partir desta quinta com a passagem da frente fria. Deve chover na capital a partir da tarde.

Balanço atualizado sobre os impactos provocados pelas chuvas:

Mortes: 47

Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 11

Santa Tereza: 1

Desaparecidos: 9

Arroio do Meio: 1

Encantado: 1

Lajeado: 2

Muçum: 4

Roca Sales: 1

Continua após a publicidade

Pessoas resgatadas: 3.130

Municípios afetados: 100

Desabrigados registrados: 4.892

Desabrigados no momento: 1.693

Desalojados: 20.963

Afetados: 354.711

Feridos: 940