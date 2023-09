Ciclone no RS: com Lula na Índia, Alckmin visita região devastada pelas enchentes

ROCA SALES - O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e ministros visitam neste domingo, 10, a região atingida por um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. No Estado, 46 pessoas morreram e há 46 desaparecidas, segundo o boletim mais recente divulgado nesta manhã pela Defesa Civil.

O governador Eduardo Leite (PSDB) também acompanha a comitiva, que esteve no hospital de campanha montado pelo Exército em Roca Sales para atender as vítimas das enchentes. Enquanto o grupo caminhava pela Avenida General Daltro Filho, com sinais da destruição, moradores ainda limpavam os móveis e pertences na frente de suas casas.

Moradores de Roca Sales limpam móveis após suas casas serem atingidas pelas enchentes após passagem de ciclone no Rio Grande do Sul. Foto: Luciano Nagel/Estadão

Na cidade, as autoridades não deram declarações à imprensa e seguiram para Muçum, onde 16 pessoas morreram. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, integra o grupo.

Mais cedo, em publicação na rede social X (antigo Twitter), Alckmin disse que, “seguindo as orientações do presidente Lula”, acabara de chegar ao Estado. “Há um só Brasil, pronto para apoiar e estar ao lado de todos os brasileiros”, afirmou.

Lula participa de encontro do G-20 na Índia, para onde viajou na quinta-feira, 7, e sua ausência no Rio Grande do Sul na semana passada levou a questionamentos nas redes sociais.

Alckmin está acompanhado de oito ministros e representantes de diversas pastas (Meio Ambiente, Defesa, Saúde, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Comunicação Social, Previdência, Cidades e Integração e Desenvolvimento Regional).

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, visita neste domingo a região atingida pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Na foto, ele caminha na cidade de Roca Sales, uma das mais atingidas. Foto: Luciano Nagel/Estadão

Repasses

No sábado, 9, o governo federal anunciou que a primeira parcela de R$ 400 por desabrigado será repassada na segunda-feira, 11, para as prefeituras dos municípios atingidos pela chuva no Rio Grande do Sul que já se cadastraram.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, a outra parcela de R$ 400, totalizando R$ 800 por desabrigado, será repassada em um segundo momento, após atualização do número de atingidos pelas prefeituras. O dinheiro será transferido para os municípios, que utilizarão a verba para prestar assistência aos moradores.