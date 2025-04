Cidade de SP e outras capitais registram recorde de frio no fim de semana; veja a previsão

O primeiro fim de semana do mês de abril foi marcado por uma queda acentuada da temperatura e várias capitais no Centro-Sul do País registraram as menores temperaturas do ano até agora, incluindo a cidade de São Paulo. Após recordes de frio, a expectativa é que as temperaturas comecem a subir a partir desta terça-feira, 8.

Conforme a Climatempo, algumas capitais estabeleceram novos recordes para a menor temperatura mínima e a menor temperatura máxima do ano.

“A passagem desta massa polar também deu ao Brasil a primeira temperatura negativa de 2025, com -0,2°C em Urupema, na parte mais elevada da serra de Santa Catarina", disse a empresa de meteorologia.

Capitai registram recorde de frio no fim de semana. Na foto, registro de dia com baixas temperaturas na cidade de São Paulo. Foto: Alex Silva/Estadão

Confira a seguir os novos recortes de baixa temperatura registrados em capitais brasileiras entre a sexta-feira, 4, e esse domingo, 6. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), segundo informou a Climatempo:

São Paulo

Menor temperatura de 2025: 15,4°C no domingo, pelo segundo dia consecutivo, pois no sábado fez 15,8°C na capital paulista. A menor máxima do ano: 20,7°C também no sábado.

Rio de Janeiro

Foi registrada a menor máxima de 2025: 25,5°C no sábado (Marambaia).

Belo Horizonte

Destaque para a menor temperatura de 2025: 18,°C no domingo.

Campo Grande

Registro da menor temperatura de 2025: 18,1°C no sábado.

Cuiabá

Teve a menor temperatura de 2025: 20,5°C no domingo. Já a menor máxima do ano registrada foi de 26°C no sábado.

Curitiba

Registro da menor temperatura de 2025: 12,4°C no sábado e de menor máxima do ano: 17,1°C também no sábado.

Florianópolis

Teve a menor temperatura de 2025: 16°C no sábado, enquanto a menor máxima do ano foi de 24,1°C no mesmo dia.

Porto Alegre

Registro da menor temperatura de 2025: 12,5°C no sábado. Já a menor máxima do ano foi de 23,3°C na última sexta-feira.

Rio Branco

Teve menor temperatura de 2025: 21,2°C no domingo.

Semana do chamado ‘efeito cebola’

A intensa massa de ar frio polar que afetou o Brasil está se afastando, permitindo um aumento rápido das temperaturas, principalmente no Sul e Sudeste, de acordo com a Climatempo. Apesar de as madrugadas ainda serem marcadas por temperaturas mais amenas ou até um pouco frias nessas regiões no início da semana, as tardes se tornarão progressivamente mais quentes.

“Será uma semana do chamado “efeito cebola”, com grande amplitude térmica em parte do Sul e do Sudeste, com as baixas temperaturas de manhã cedo e à noite exigindo roupas quentinhas, e as tardes quentes fazendo muita gente tirar os casacos", explica a Climatempo.