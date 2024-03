Com 60º C, Rio tem recorde de sensação térmica neste sábado; calor segue forte no domingo

A cidade do Rio de Janeiro registrou o recorde de sensação térmica neste sábado, 16, quando a estação Guaratiba marcou 60,1º C às 10h20. O dado é o maior já registrado pelo sistema Alerta Rio, da prefeitura, que agrega dados dessa natureza desde 2014. O recorde anterior tinha sido registrado na onde de calor de novembro de 2023, quando a sensação chegou a 59,7º C na mesma estação da zona oeste. A nova onda fez a temperatura se manter elevada nos Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Atletas realizam atividade na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio Foto: Mauro Pimentel/AFP

A sensação térmica sofre efeito dos indicadores de umidade e da velocidade do vento e, por isso, pode ser mais intensa que a temperatura real registrada. A temperatura máxima do Rio neste sábado foi registrada em Irajá, na zona norte da capital fluminense, onde os termômetros chegaram a 40,3º C. Na quinta-feira, 14, e na sexta-feira, 15, a cidade de São Paulo igualou o recorde histórico de calor para março, com 34,3º C no mirante de Santana, na zona norte. Neste sábado, a marca ficou em 33,9ºC. No interior do Estado, a temperatura chegou a 38,9ºC em Registro e a 37,5ºC em Lins, segundo a Defesa Civil.

O País vive uma nova onda de calor, que afeta Estados de diferentes regiões. O Inmet emitiu alerta de “perigo” e “grande perigo” para ondas de calor nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste.

Os termômetros poderão ultrapassar os 30º C em várias cidades dessas regiões até este domingo, 17. De acordo com o órgão, o calorão é provocado por uma alta pressão atmosférica, que faz com que o ar desça para a superfície. Isso dificulta o surgimento de nuvens e deixa o tempo seco.

Previsão em São Paulo

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, prevê termômetros em alta também neste domingo, 17. “O tempo permanece abafado e o predomínio de sol favorece a rápida elevação das temperaturas no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno dos 24°C, enquanto as máximas podem superar os 35°C. No final da tarde a chegada da brisa marítima pode provocar chuvas rápidas e muito isoladas.”

Frequentadores circulam no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, neste sábado Foto: Werther Santana/Estadão

Segundo o órgão, a segunda-feira ainda deve começar com sol e temperaturas em rápida elevação na Grande São Paulo. “Os termômetros devem variar entre mínimas de 24°C e máximas que podem superar os 33°C. Entre o final da tarde e o início da noite a propagação de áreas de instabilidade provoca chuvas na forma de pancadas, típicas de verão, com raios e rajadas de vento.”