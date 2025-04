Como é o plano emergencial para salvar praia de ser engolida pelo mar em SP

Com barreiras de paus e pedras, cercas de bambus, drones e outras ações emergenciais, o governo de São Paulo tenta conter o avanço do mar que está engolindo a praia da Barra do Una, em Peruíbe, no litoral sul. A ação das marés ameaça as últimas quatro famílias de caiçaras que ainda residem no local, que é uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), área protegida estadual.

Uma equipe da Agência de Águas do Estado, a SP Águas, esteve no local avaliando a aplicação de técnicas de enroncamento, que consiste na construção de estruturas de proteção usando pedras ou blocos de rocha, para estabilizar as áreas críticas. Uma barreira com paus fincados no solo, rochas e terra já foi instalada para frear o avanço das águas e a erosão.

Praia do Una, em Peruíbe Foto: Semil/Divulgação

Conforme a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado, a erosão é um fenômeno natural que ocorre nas áreas costeiras marinha. O avanço do mar provoca a perda de áreas de praia, impacta a vegetação de restinga e ameaça casas e edificações próximas. Especialistas, porém, afirma que esse problema tem se tornado mais comum com as mudanças climáticas.

Eventos climáticos extremos intensificam erosão

A mobilização para salvar a Barra do Una envolve ainda a Fundação Florestal, Instituto de Pesquisas Ambientais e Defesa Civil, além da prefeitura de Peruíbe e a comunidade tradicional da reserva. As medidas fazem parte do Plano de Adaptação e Resiliência Climática da Semil, que tem um eixo específico sobre a preservação de zonas costeiras. A secretária Natália Resende vai fazer uma visita técnica na região na sexta-feira, 4.

Segundo a pasta, pesquisadores apontam a migração da desembocadura do Rio Una do Prelado para o norte, em relação à foz original, como causa principal da erosão. Eles lembram que barras de rios são dinâmicas e estão em constante mudança. Além disso, eventos climáticos extremos nos últimos anos têm intensificado o processo erosivo em um trecho da praia.

Pedras instaladas para conter o avanço do mar Foto: Semil/Divulgação

Cerca de bambu e monitoramento por drone

Técnicos da SP Águas avaliam a possibilidade de desassoreamento dos canais estuarinos e da foz do Rio Una. Para isso, eles desenvolvem estudos de batimetria e monitoramento com drones RTK, com geolocalizadores de alta precisão. Essas medidas visam a realinhar o curso do rio e reduzir a pressão erosiva sobre a margem esquerda, onde fica a faixa de areia. No início do ano, a ação do mar formou um barranco com cerca de um metro de altura no acesso à Praia da Barra do Una. A areia retirada pelo mar para a formação do barranco foi levada pela maré, assoreando ainda mais a foz do Una. Houve também a abertura de uma grande fenda na faixa de areia, causada pela erosão.

Muro construído na Praia do Una para tentar conter avanço do mar Foto: Semil/Divulgação

Uma das propostas é utilizar cerca de bambu, material natural e permeável, para proteger a vegetação de restinga e formar barreiras naturais contra a erosão. Esse modelo foi usado com sucesso pela Fundação Florestal na Reserva Ecológica Jureia-Itatins, que fica na mesma região. Os trechos não protegidos sofreram maiores impactos das marés.

A RDS Barra do Una foi criada em 2013 e ocupa área de aproximadamente 1,5 mil hectares, integrada à Estação Ecológica Juréia-Itatins. A área é coberta pela Mata Atlântica associada a uma diversidade de ecossistemas, como dunas, restingas, manguezais e costões rochosos, além de praias. A RDS abriga uma comunidade tradicional de caiçaras que vem se esvaziando devido ao avanço do mar. Várias casas próximas da orla foram derrubadas pelas marés.

Ilhabela e Santos

Outras praias do litoral de São Paulo enfrentam problemas com a perda mais acelerada da faixa de areia nos últimos anos. Em Ilhabela, a prefeitura chegou a realizar estudos para conter a redução da faixa de areia nas praças de Perequê, Barra Velha, Itaquanduba, Engenho D’Água e Ponta do Pequeá. Nos períodos de ressaca, o mar chega a invadir as casas. A proposta, de rechear as praias com areia, não avançou.

