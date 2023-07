Como fica o tempo com a chegada da frente fria no Sul do País? Veja previsão para todas as regiões

O ciclone e a frente fria que vêm do Sul do País, combinados com ventos quentes do Norte, devem causar alguns pontos de instabilidade e chuva ao longo deste fim de semana. E não é só Rio Grande do Sul e Santa Catarina – Estados onde passará o ciclone – que serão afetados.

De acordo com o Climatempo, chove na capital paulista no domingo, 9, depois de sexta, 7, e sábado, 8, ensolarados. A previsão é de mínima de 13ºC e máxima de 27ºC no sábado, com formação de nuvens à noite. No domingo, a mínima é de 15ºC, a máxima de 22ºC e a chuva pode perdurar o dia todo.

Domingo de 9 de julho será chuvoso na capital paulista. Foto: Werther Santana/ Estadão

A empresa de meteorologia indica ainda que pode gear ao amanhecer nas áreas mais altas da Serra da Mantiqueira, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. No restante da Região Sudeste, os dias amanhecem frios, mas faz calor à tarde e chove no domingo também no Rio de Janeiro. A umidade do ar é baixa, o que reforça a importância de se manter hidratado e ter cuidado com infecções respiratórias.

No Centro-Oeste, a nebulosidade aumenta no sul e oeste de Mato Grosso do Sul, mas o clima é seco e não chove. No Nordeste, áreas de instabilidade voltam a se espalhar sobre a região litorânea. Já nesta sexta, terá muitas nuvens e pancadas fortes de chuva em Sergipe, Alagoas e no leste de Pernambuco e da Paraíba. Recife (PE) entrou em estado de alerta nesta sexta.

Já na Região Norte, o ar seco, com muito sol e calor marcará o clima no Tocantins, em Rondônia, em quase todo o Pará e o Acre e no sudeste e no leste do Amazonas. Mesmo assim, terá pancadas de chuva com raios – principalmente à tarde e à noite – no extremo oeste do Acre, no Amapá, em Roraima, no litoral e noroeste do Pará e no centro, norte e oeste do Amazonas.

Na Região Sul, como já era esperado por conta do ciclone, deve haver chuva intensa no Rio Grande do Sul – especialmente na região leste e nordeste, incluindo a Grande Porto Alegre – a partir desta sexta. Em Santa Catarina, o volume de chuva é um pouco menor, mas também há pancadas ao longo de todo o fim de semana. Também chove em alguns pontos do Paraná, como na capital Curitiba.

Confira a temperatura mínima e máxima de algumas capitais:

Porto Alegre (RS) : mínima de 14ºC e máxima de 19ºC no sábado, com subida de 1ºC em cada marcador no domingo;

: mínima de 14ºC e máxima de 19ºC no sábado, com subida de 1ºC em cada marcador no domingo; Curitiba (PR) : mínima de 12ºC e máxima de 23ºC no sábado e queda na máxima para 20ºC no domingo;

: mínima de 12ºC e máxima de 23ºC no sábado e queda na máxima para 20ºC no domingo; Rio de Janeiro (RJ) : mínima de 14ºC e máxima de 31ºC no sábado e de 18ºC e 25ºC no domingo;

: mínima de 14ºC e máxima de 31ºC no sábado e de 18ºC e 25ºC no domingo; Belo Horizonte (MG) : mínima de 9ºC e máxima de 25ºC no sábado e de 11ºC e 27ºC no domingo;

: mínima de 9ºC e máxima de 25ºC no sábado e de 11ºC e 27ºC no domingo; Brasília (DF) : mínima de 13ºC e máxima de 27ºC no sábado e no domingo a máxima sobe para 28ºC;

: mínima de 13ºC e máxima de 27ºC no sábado e no domingo a máxima sobe para 28ºC; Cuiabá (MT) : mínima de 18ºC e máxima de 34ºC no sábado e no domingo as duas marcas sobem em 1ºC;

: mínima de 18ºC e máxima de 34ºC no sábado e no domingo as duas marcas sobem em 1ºC; Salvador (BA) : mínima de 23ºC e máxima de 28ºC no sábado e queda de 1ºC nos dois marcadores no domingo;

: mínima de 23ºC e máxima de 28ºC no sábado e queda de 1ºC nos dois marcadores no domingo; Recife (PE) : mínima de 23ºC e máxima de 27ºC no sábado e no domingo;

: mínima de 23ºC e máxima de 27ºC no sábado e no domingo; Natal (RN) : mínima de 23ºC e máxima de 29ºC no sábado e no domingo;

: mínima de 23ºC e máxima de 29ºC no sábado e no domingo; Belém (PA) : mínima de 24ºC e máxima de 33ºC no sábado e no domingo;

: mínima de 24ºC e máxima de 33ºC no sábado e no domingo; Porto Velho (RO): mínima de 20ºC e máxima de 34ºC no sábado e no domingo.

As informações são do Climatempo.